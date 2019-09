BNP Paribas BP wprowadził trwały nośnik od KIR



Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska wprowadził system elektronicznej komunikacji z klientami spełniający wymogi trwałego nośnika, podał bank. Autentyczność i aktualność dokumentów będzie potwierdzana unikalnym kodem Hash, udostępnianym przez bank dzięki zastosowaniu technologii blockchain. Rozwiązanie zostało opracowane przez KIR we współpracy z IBM oraz Accenture.

"Klienci BNP Paribas mają dostęp do elektronicznych wersji dokumentów publicznych, takich jak regulaminy czy tabele opłat i prowizji, zgodnie z wymogami trwałego nośnika, z wykorzystaniem technologii rejestrów rozproszonych. Dokumenty przechowywane są w systemie bankowości elektronicznej oraz w zewnętrznym archiwum KIR, dzięki czemu klienci będą mieli dostęp do nich także po zakończeniu swoich relacji z bankiem" - czytamy w komunikacie.

Weryfikacji niezmienności dokumentów klienci banku mogą dokonać na stronach internetowych zarówno KIR, jak i BNP Paribas. Natomiast ich autentyczność można sprawdzić, korzystając z unikalnego identyfikatora noszącego nazwę Hash, który jest kombinacją kilkudziesięciu cyfr i liter. Hash gwarantuje, że nie wprowadzono zmian w pliku przechowywanym we współdzielonej bazie danych, wskazano.

"Zdecydowaliśmy się na rozwiązanie oparte o prywatną sieć blockchain w technologii Hyperledger Fabric, wychodząc z założenia, że w wyścigu technologicznym nie ma miejsca na rozwiązania pośrednie. Jako bank zmieniającego się świata, chcemy inwestować w przełomowe technologie i uprzedzać trendy zamiast na nie reagować. Jednocześnie mamy przekonanie, że wybrana technologia zapewnia naszym klientom pełne bezpieczeństwo i wygodę" - podkreślił menedżer produktu ds. analizy biznesowej i procesów w Banku BNP Paribas Paweł Jaskulski, cytowany w komunikacie.

"BNP Paribas należy do bankowej awangardy instytucji mogących pochwalić się produkcyjnym wdrożeniem technologii blockchain. Dostarczane przez KIR rozwiązanie spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i transparentności, a zastosowanie innowacyjnej technologii pozwala na pełną zgodność z regulacjami i zwiększenie komfortu klientów korzystających z usług bankowych" - dodał wiceprezes KIR Robert Trętowski.

Przekazywanie istotnych informacji i dokumentów za pomocą trwałego nośnika jest wymogiem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK za trwały nośnik uznaje rozwiązanie, które daje klientowi pewność, że dokument nie był i nie będzie edytowany, a także pozwala na dostęp do niego nawet po wygaśnięciu umowy z bankiem. Taka definicja wyklucza np. korespondencję w formie e-maila oraz wysyłanie wiadomości poprzez systemy bankowości elektronicznej, przypomniano.

KIR, powołany z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich i 16 banków komercyjnych w celu elektronizacji i profesjonalizacji rozliczeń międzybankowych w Polsce jest kluczowym elementem infrastruktury polskiego sektora bankowego. Za pośrednictwem prowadzonych przez KIR systemów rozliczeniowych Elixir, Express Elixir i Euro Elixir, obsługujących standardowe i natychmiastowe przelewy międzybankowe w złotych oraz krajowe i transgraniczne przelewy w euro, przetwarzanych jest ponad 1,7 mld transakcji rocznie.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

(ISBnews)