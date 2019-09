Auto Partner: Udział eksportu osiągnie 50% przychodów w ciągu kilku lat



Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - Udział eksportu w przychodach Grupy Auto Partner osiągnie w ciągu kilku lat poziom 50% wobec niemal 38% w I poł. br., podała spółka. Firma nie planuje natomiast na razie otwierania kolejnych po Czechach zagranicznych filii.

"Dynamika wzrostu sprzedaży zagranicznej będzie nadal znacząco wyższa niż sprzedaży krajowej, w konsekwencji czego udział sprzedaży zagranicznej będzie nadal rósł" - powiedział członek zarządu i dyrektor sprzedaży Piotr Janta na konferencji prasowej.

"Nadal zakładamy, że w ciągu kilku lat dojdziemy do 50% udziału eksportu w naszej sprzedaży" - dodał.

Po I półroczu 2019 roku udział sprzedaży eksportowej wynosił już niemal 38% i był o 5 punktów procentowych wyższy niż rok wcześniej.

"Nie mamy na razie w planach następnej stacjonarnej filii zagranicznej. Dopóki jesteśmy w stanie na rynkach zagranicznych tak szybko rosnąć, decyzja o filii byłaby zbyt dużym obciążeniem kosztowym" - zaznaczył Janta.

Prezes i założyciel spółki Aleksander Górecki dodał, że filia w Pradze "ociera się o rentowność".

"Mam nadzieję, że na koniec 2019 roku będzie już na plusie" - powiedział.

Podkreślił jednocześnie, że spółka chce docierać ze swoimi dostawami coraz dalej na Zachód, do Francji, a nawet do Hiszpanii.

W I półroczu 2019 roku grupa utrzymała dwucyfrową dynamikę sprzedaży i wypracowała rekordową wielkość przychodów: wyniosły one 719,6 mln zł, czyli były wyższe o 29% r/r. Wpłynęła na to głównie sprzedaż zagraniczna, która wzrosła o 53% r/r (do 273,1 mln zł), a także 18-proc. wzrost sprzedaży w kraju (do 446,5 mln zł), podano w komunikacie.

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 1,15 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)