Premier Ukrainy dla "FT": rząd będzie dążył do kompromisu w sprawie Privatbanku

Źródło: PAP

Władze Ukrainy dążą do wypracowania kompromisowego rozwiązania sporu z oligarchą Ihorem Kołomojskim w sprawie nacjonalizacji PrivatBanku - powiedział ukraiński premier Ołeksij Honczaruk w opublikowanym we wtorek wywiadzie dla dziennika "Financial Times".