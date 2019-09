7Levels widzi duży potencjał sprzedażowy gry 'Jet Kave Adventure'



Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - 7Levels ocenia, że gra "Jet Kave Adventure", która dziś debiutuje na Nintendo Switch ma "duży potencjał sprzedażowy", podała spółka.

"'Jet Kave Adventure', druga duża produkcja na konsolę Nintendo Switch autorstwa krakowskiego studia 7Levels, dostępna jest od dziś w cenie 79 zł. Pierwsze recenzje wskazują, że gra ma duży potencjał sprzedażowy wśród fanów kultowej japońskiej konsoli" - czytamy w komunikacie.

"Pierwsze recenzje z Europy są naprawdę dobre. Czekamy teraz na rynek amerykański. Mam nadzieję, iż będą równie obiecujące. Nie ukrywam, że apetyt mamy spory. Wykonaliśmy kolosalną pracę, aby wypuścić na rynek produkt najwyższej jakości" - powiedział wiceprezes Krzysztof Król, cytowany w komunikacie.

7Levels, specjalizujący się w produkcji, wydawaniu i portingu gier na konsolę Nintendo Switch, znany był dotychczas z gry "Castle of Heart", która sprzedała się już w ilości znacznie przekraczającej100 tysięcy kopii. Obecnie, pomimo znacznie większej konkurencji, studio liczy na sukces i ma spore oczekiwania w stosunku do najnowszej produkcji

"'Jet Kave Adventure' to gra dla wszystkich, również najmłodszych. Postawiliśmy zarówno na atrakcyjność wizualną, jak i wciągającą rozgrywkę, którą cechują nowatorskie mechaniki. W końcu nie na co dzień spotyka się jaskiniowca z jetpack'iem! Mamy nadzieję, że nasza nowa produkcja zapewni wiele godzin naprawdę wciągającej zabawy" - podkreślił Król.

7Levels to akredytowany deweloper gier wideo na konsole Nintendo, specjalizujący się w produkcji gier platformowych. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od czerwca 2018 r.

(ISBnews)