Energa ma umowę odnawialnego kredytu ESG-linked w wysokości 2 mld zł



Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - Energa zawarła umowę odnawialnego kredytu opartego o czynniki społeczno-środowiskowe ESG-linked, podała spółka. Umowa została zawarta z konsorcjum banków w składzie: Santander Bank Polska (koordynator kredytu), Bank Gospodarstwa Krajowego, PKO Bank Polski, Caixabank Oddział w Polsce, MUFG Bank (Europe) N.V. Przedmiotem umowy jest udzielenie spółce odnawialnego kredytu ESG-linked o wartości 2 mld zł.

"Środki z kredytu mają być wykorzystane m.in. na rozwój mocy wytwórczych OZE i dalszą modernizację linii elektroenergetycznych, a także zostaną częściowo przeznaczone na spłatę wcześniejszych zadłużeń związanych z tymi celami. Warunkiem udzielenia kredytu jest wykorzystanie udzielonych środków na cele nie związane z energetyką węglową" - czytamy w komunikacie.

Kredyt udzielony jest na okres 5 lat od dnia podpisania umowy z możliwością dwukrotnego przedłużenia o rok. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na warunkach rynkowych na podstawie stawki WIBOR powiększonej o marżę. Spółka zobowiązała się do uzyskiwania ratingu ESG (ang. ESG: Environmental, Social, Governance), którego poziom może wpływać na wysokość marży. Kredyt jest niezabezpieczony, podano również.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 10,34 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

(ISBnews)