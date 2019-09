ZUE ma umowę na prace na Magistrali Węglowej za 716,7 mln zł



Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - ZUE zawarło z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) umowę na zaprojektowanie i wykonanie prac na odcinku tzw. Magistrali Węglowej za 582,7 mln zł netto (716,7 mln zł brutto), podała spółka.

Projekt nosi nazwę "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych w formule 'Projektuj i Buduj' dla zadania pn. LOT D - Prace na liniach kolejowych nr 131, 542, 739 na odcinku Rusiec Łódzki (km 137,500) - Zduńska Wola Karsznice (km 170,212) w ramach projektu: POIiŚ 5.1-14 pn.: 'Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo'" - czytamy w komunikacie.

Termin realizacji zadań objętych umową to 41 miesięcy od zawarcia umowy.

ZUE podało też, że w związku z zawarciem umowy posiada obecnie portfel zamówień o łącznej wartości ok. 2 093 mln zł.

Realizacja zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w zakresie nawierzchni i podtorza, sterowania ruchem, sieci trakcyjnej, elektroenergetyki, telekomunikacji, obiektów inżynieryjnych, przejść oraz peronów na odcinku Rusiec Łódzki - Zduńska Wola Karsznice.

LOT D to jeden z 4 modernizowanych odcinków Magistrali Węglowej, czyli trasy kolejowej łączącej bezpośrednio zagłębie węglowe Górnego Śląska z Gdynią. Modernizowana obecnie trasa zbudowana została w latach 1926–1933 i była wówczas największą i najnowocześniejszą inwestycją transportową II Rzeczypospolitej, przypomina ZUE.

"Modernizacja Magistrali Węglowej jest jednym z najistotniejszych zadań inwestycyjnych PKP PLK w ramach Krajowego Programu Kolejowego. LOT D to kolejna znacząca umowa w segmencie infrastruktury kolejowej, w której pozycja Grupy ZUE jest bardzo silna. Znacząco wzmocniła ona nasz backlog - po jej podpisaniu wartość naszego portfela zamówień wynosi ok. 2,1 mld zł" - dodał prezes Wiesław Nowak, cytowany w komunikacie.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2018 r. miała 833 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)