Morawiecki na Ukrainie apeluje do Rosji, by nie fałszowała historii

Źródło: PAP

Premier Mateusz Morawiecki zaapelował we wtorek do Rosji o porzucenie prób fałszowania historii i agresywnej polityki wobec sąsiadów. Szef rządu napisał o tym w liście, wystosowanym do uczestników obchodów 80. rocznicy wybuch II wojny światowej w Kutach na Ukrainie.