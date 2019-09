Mercor pozyskał zamówienia warte ok. 26,5 mln zł w sierpniu, spadek o 30% r: r



Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości ok. 26,5 mln zł w sierpniu 2019 r., co oznacza spadek o 30% r/r, podała spółka.

"W okresie od marca do sierpnia 2019 roku grupa pozyskała zamówienia o wartości około 207,5 mln zł wobec 196 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o 6% r/r" - czytamy w komunikacie.

"Pozyskujemy kolejne ciekawe zamówienia w sierpniu 2019. Odchylenia miesięczne w wartościach pozyskiwanych zamówień są wpisane w naszą działalność. Patrzymy na zamówienia narastająco, w perspektywie długoterminowej. Dzięki dywersyfikacji produktowej i geograficznej dostosowujemy się do bieżącej sytuacji i zmian koniunktury. Obecnie nie widzimy sygnałów świadczących o spowolnieniu w branży zabezpieczeń przeciwpożarowych" - powiedział prezes Krzysztof Krempeć, cytowany w materiale.

Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)