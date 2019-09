Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - InPost wprowadził usługę kompleksowej obsługi procesów magazynowych na potrzeby rynku B2C e-commerce, podała spółka. W ramach InPost Fulfillment przedsiębiorca może skorzystać m.in. z przestrzeni magazynowej InPost - zlokalizowanej tuż obok sortowni InPost, co skraca do minimum czas wysyłki, zautomatyzowania procesu przetwarzania zamówień oraz ich finalnego kompletowania i nadawania w magazynie przez dedykowany zespół pracowników.



"Wprowadzając nową usługę, chcemy - pod jednym dachem - zaoferować branży e-commerce nową jakość: od magazynowania przez konfekcjonowanie do błyskawicznej dostawy do Paczkomatu lub przez kuriera InPost. Chcemy zdjąć z branży e-commerce konieczność zajmowania się logistyką, a przez konkurencyjne ceny jesteśmy w stanie zaproponować spadek kosztów operacyjnych nawet o 10-30%, dzięki współdzieleniu zasobów i efektu skali. Korzystający z naszej usługi Fulfillment mogą się skupić wyłącznie na rozwijaniu swojego biznesu, logistykę zostawiając specjalistom z InPost" - powiedział prezes Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.



Usługa InPost Fulfillment dla e-sklepów umożliwia szybkie przyjęcie produktów na stan magazynowy i ich udostępnienie do sprzedaży - towar trafia od producenta lub dostawcy bezpośrednio do magazynu InPost. Każda dostawa jest dokładnie weryfikowana, a szczegółowe informacje otrzymuje właściciel sklepu. Infrastruktura magazynowa InPost - dostosowana do przechowywania wielu rodzajów towaru - pozwala w pełni kontrolować powierzone produkty, wskazano również.



"Rynek e-commerce wciąż rośnie i wielu właścicieli e-sklepów ma problemy z logistyką - nie mogą dalej rozwijać swojego biznesu, ponieważ nie mają miejsca na nowy asortyment. Właściciele sklepów internetowych nie muszą już ponosić kosztów inwestycji czy rozbudowywania magazynów i poprzez InPost Fulfillment mają stały dostęp do najnowszych technologii i rozwiązań. Nasze podejście jest zorientowane na klienta - zachowujemy pełną transparentność procesu dzięki dostępowi w czasie rzeczywistym do informacji o statusie dostawy, zamówienia i towarów na stanie magazynowym. Wspieramy naszych partnerów w prowadzeniu ich biznesu, a współpracę z nimi opieramy na modelu 'pay-as-you-go' - czyli koszt usługi naliczamy dopiero po jej wykonaniu. Nie mamy także tzw. minimalnej wartości faktury w miesiącu - nasi klienci płacą tylko za zrealizowane operacje" - dodał Brzoska.



Magazyny Fulfillment zlokalizowane są w centrum kraju, w sąsiedztwie głównych arterii drogowych oraz Sortowni Centralnej i największego oddziału w Warszawie.



"W ramach InPost Fulfillment oferowany jest szereg usług dodatkowych:



- kompleksowa obsługa klienta B2B



- obsługa zwrotów towaru przez formularz dostępny w aplikacji internetowej - gdzie weryfikacja produktu i procesowanie odbywają się zgodnie z wytycznymi e-sklepu



- zakup szeregu najpopularniejszych opakowań używanych na rynku po konkurencyjnych cenach" - czytamy dalej.



InPost Fulfillment opiera się przede wszystkim na współpracy z InPost Paczkomaty i InPost Kurier - jednak w ramach usługi można korzystać z ofert innych przewoźników na rynku polskim oraz z opcji przesyłek międzynarodowych, wskazano także.



InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce. W 2018 r. InPost dostarczył ponad 86 mln przesyłek, czyli o 52,5% więcej niż rok wcześniej. Dostawy za pośrednictwem Paczkomatów wzrosły o 56,3%, a przez Kuriera InPost o 45,5%.



