Pianowo, 18.09.2019 (ISBnews) - CDRL planuje wypłacić dywidendę za 2019 rok na poziomie ubiegłorocznym czyli ok. 30% skonsolidowanego zysku netto tj. ok. 1 zł na akcję, poinformował ISBnews wiceprezes Tomasz Przybyła.



"Zakładamy, że za 2019 r. jak i za 2020 r. będziemy chcieli wypłacić dywidendę, której wysokość może być uzależniona od naszych wyników finansowych. Niemniej myślimy, że wysokość dywidendy za ten rok i kolejny będzie zbliżona do poprzednich lat, czyli ok. 1 zł za akcję" - powiedział ISBnews Przybyła.



Dodał, że spółka wypłaca dywidendę na poziomie ok.30% skonsolidowanego zysku netto.



"Nie wykluczamy, że w kolejnym roku [za wyniki 2021 r.] wysokość dywidendy będzie znacznie wyższa od tej zakładanej na najbliższe lata" - dodał wiceprezes.



W czerwcu br. akcjonariusze CDRL zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 4,84 mln zł z zysku za 2018 r., co oznaczało wypłatę w wysokości 0,8 zł na akcję. Natomiast w ubiegłym roku akcjonariusze zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 6,05 mln zł tj. 1 zł na akcję, z zysku za 2017 r.



CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo, która jest znana na czterech kontynentach, w tym m.in. w takich krajach, jak Chiny, Brazylia czy Arabia Saudyjska. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r.



Marek Knitter



(ISBnews)