Mirbud zakończył emisję akcji serii K o wartości 6,89 mln zł



Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Mirbud podwyższył kapitał zakładowy o 637 775,3 zł w wyniku emisji 6 377 753 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,1 zł każda, podała spółka. Cena emisyjna wyniosła 1,08 zł za akcję, co daje wpływy z emisji na poziomie 6 887 973,24 zł.



Oferta akcji serii K rozpoczęła się 13 września, a zakończyła 18 września 2019 r. Ofertą objętych było do 6 377 778 akcji. W wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii G spółki objętych zostało 6 377 753 akcje serii K w cenie emisyjnej 1,08 zł za sztukę, poinformowano.



"Wierzytelności powstawały odrębnie dla osoby wykonującej prawa z warrantów serii G spółki poprzez objęcie akcji serii K oraz równoczesnego zawarcia umowy sprzedaży akcji JHM Development (spółka zależna). Spółka posiadała wierzytelności wobec podmiotu o wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych akcji serii K, a podmiot sprzedający akcje spółki zależnej posiadał wierzytelność wobec spółki o zapłatę ceny za zbywane akcje spółki zależnej" - czytamy w komunikacie.



Wartość wierzytelności podmiotu wobec spółki była równa iloczynowi liczby sprzedawanych akcji spółki zależnej i ceny za jedną akcję w wysokości 1,6 zł. Łączna wartość wierzytelności z tego tytułu wynosiła 6 887 974,40 zł.



Wartość wierzytelności spółki wobec podmiotu była określona odrębnie i stanowiła iloczyn liczby obejmowanych akcji serii K oraz ich ceny emisyjnej. Łączna wartość wierzytelności spółki wobec podmiotu z tego tytułu wynosiła 6 887 973,24 zł, podano także.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,14 mld zł w 2018 r.

