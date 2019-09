Kool2Play wybrał doradców w procesie wejścia na NewConnect, celuje w I poł. 2020



Warszawa, 23.09.2019 (ISBnews) - Kool2Play zakończył wybór doradców w procesie wejścia na NewConnect i celuje w debiut w I połowie 2020 r., podała spółka. W najbliższych miesiącach spółka udostępni wybranym influencerom wersję hands-on swojego flagowego projektu "Uragun".

"Kool2Play, warszawski gamedeveloper, zakończył wybór doradców w procesie wejścia na NewConnect. Autoryzowanym doradcą spółki została Kancelaria Adwokacka Kramer i Wspólnicy, która będzie odpowiedzialna za wprowadzenie akcji spółki do obrotu publicznego. Firma podpisała również umowę z Vestor Dom Maklerski S.A., który zajmuje się oferowaniem akcji spółki. Ambicją studia jest debiut na NewConnect w I połowie 2020 r." - czytamy w komunikacie.

"Proces jest bardzo zaawansowany. Zbiega się on z postępem prac nad 'Uragan', naszą obecnie flagową produkcją. Trwają intensywne prace nad wersją hands-on, która w październiku lub listopadzie będzie rozsyłana do wybranych influencerów. Aktualnie w produkcji są trzy levele: Warszawa, Nowy Jork i Barcelona" - powiedział prezes Kool2Play Macin Marzęcki, cytowany w komunikacie.

Na podstawie tej wersji gry tworzony jest równolegle oficjalny trailer, który będzie upubliczniony do 10 października. Będzie on jednocześnie startem oficjalnej kampanii promocyjnej "Uragun", która potrwa aż do premiery.

"Planowana data early access dla 'Uragun' to początek 2020, premiera na przełomie II i III kw. 2020 roku" - zapowiedział Marzęcki.

"Uragun" to top-down shooter łączący ze sobą wartką akcję z elementami taktyki oraz wspaniałymi efektami audio-wizualnymi. Produkt zostanie wydany na PC w formule wczesnego dostępu.

Premiera pełnej wersji gry przewidywana jest na platformie Steam, a także konsolach Nintendo Switch, Xbox i PlayStation. Drugi tytuł - "City of Minds" to gra z gatunku action adventure, będąca wizją dystopijnej przyszłości, w której ludzie zajmują się wyłącznie pracą i konsumpcją treści produkowanej przez influencerów. Trzeci projekt o kodowej nazwie "Odbudowa" to zupełnie nowatorskie podejście do konwencji city builderów z elementami kierowania pojedynczymi mieszkańcami.

Kool2play to warszawski deweloper gier komputerowych. W grupie ma agencję marketingu gamingowego Kool Things.

(ISBnews)