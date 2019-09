Przymusowy wykup akcji Hollywood został rozliczony



Warszawa, 23.09.2019 (ISBnews) - Przymusowy wykup niemal 4,5 mln akcji Hollywood, reprezentujących 7,43% kapitału zakładowego i 5,76% ogólnej liczby głosów, został rozliczony, podała spółka. Akcje po 1 zł za walor nabyła spółka z grupy inwestycyjnej 21 Concordia, największy pojedynczy akcjonariuszy Hollywood, a także sama spółka Hollywood.

"Konsekwentnie realizujemy cele porozumienia akcjonariuszy. Następnym krokiem jest rozpoczęcie procedury formalnego opuszczenia GPW. Naszą wizję rozwoju spółki i wyznaczone cele strategiczne zrealizujemy efektywniej jako spółka niepubliczna" - powiedział prezes Hollywood Adam Konieczkowski, cytowany w komunikacie.

Grupa Hollywood jest jedynym podmiotem z branży pralni przemysłowych i wynajmu tekstyliów w Polsce, który jest spółką publiczną i w związku z tym jest zobligowany do publikacji szczegółowych informacji o swojej działalności, w tym parametrów istotnych kontraktów, wyjaśniono.

"To, niestety, mocno osłabiało naszą pozycję konkurencyjną. Jednocześnie nie widzimy korzyści z bycia spółką publiczną, które mogłyby zniwelować tę kwestię oraz około 300 tys. zł rocznych kosztów, ponoszonych przez nas w związku ze statusem spółki notowanej na GPW. Delisting jest więc w interesie spółki" - wskazał prezes.

"Oczywiście, ponoszenie strat przede wszystkim z racji czynników zewnętrznych, jak kwestie płac czy ceny energii, nie służyło naszej wycenie. Mamy jednak w tym względzie duży niedosyt, który jest dla nas motywacją do optymalizacji biznesu i budowania wartości już jako spółka niepubliczna" - dodał Konieczkowski

Formalne zakończenie okresu bycia spółką publiczną i giełdową przez Hollywood powinno nastąpić w najbliższych kilku tygodniach, podano także.

W połowie września czternastu akcjonariuszy Grupy Hollywood, posiadających łącznie ponad 90% akcji i ponad 90% głosów na walnym zgromadzeniu, ogłosiło przymusowy wykup akcji spółki, reprezentujących 7,43% kapitału zakładowego i 5,76% ogólnej liczby głosów.

Grupa Hollywood to największa sieć pralni przemysłowych w Polsce, która rozpoczęła także ekspansję zagraniczną (Niemcy). Jest obecna w trzech segmentach rynku - szpitalnym, HoReCa oraz odzieży roboczej. Spółka była notowana na NewConnect od 2014 r. Przeniosła się na rynek główny GPW na ostatniej sesji w 2017 r.

(ISBnews)