ECC Games zapowiada na 7 XI premierę Drift19, pracuje nad Track Day Simulator



Warszawa, 23.09.2019 (ISBnews) - ECC Games zapowiada premierę Drift19 na 7 listopada i ogłasza nowy projekt Track Day Simulator. Spółka przygotowuje się do kampanii user acquisition dla gry Car Mechanic Simulator 18, poinformował prezes Piotr Wątrucki.

"Jesteśmy na etapie przeprowadzania testowych kampanii marketingowych, które przynoszą pozytywne wyniki, w związku z tym planujemy znaczące zwiększenie budżetu kampanii user acquisition na przełomie roku. Nasz zespół pracuje nad nową mobilną wersją Car Mechanic Simulator, która ze względu na stały, wysoki poziom nowych instalacji oraz bardzo duże grono graczy gry Car Mechanic Simulator 18 na platformy mobilne, zostanie wydana w formie aktualizacji obecnej wersji gry" – powiedział Wątrucki podczas prezentacji.

Liczba pobrań Car Mechanic Symulator (CMS) dla platform mobilnych – od daty premiery – przekroczyła 18 mln.

Prezes ECC Games podał ponadto, że najważniejszy tegoroczny tytuł – Drift 19 - symulatora kierowcy driftowego, trafi na rynek 7 listopada. W pierwszej kolejności gra zadebiutuje w wersji na PC. Wersja konsolowa jest w trakcie optymalizacji, wskazał szef spółki.

"Drift19 to nasz najambitniejszy dotychczas projekt. Prace nad nim trwały ponad trzy lata. Wcześniej tytuł sprawdziliśmy podczas beta testów na wybranej grupie użytkowników. Na podstawie ich sugestii i ocen wdrożyliśmy konkretne usprawnienia, które w ich ocenie wymagały zmiany. Warto przypomnieć, że już od momentu publikacji pierwszych materiałów z gry, Drift19 cieszy się ogromnym zainteresowaniem graczy – pierwszy teaser został wyświetlony kilka mln razy, a zapisy użytkowników, którzy zadeklarowali chęć zakupu gry, przekroczyły 95 tys." – zaznaczył prezes ECC Games.

Dodał, że budżet jest szacowany na ok. 4 mln zł uwzględniając część marketingową przypadającą na ECC Games. Większość kosztów promocji poniesie wydawca PlayWay. Spółka przewiduje ponadto wersje multiplayer swoich tytułów.

"Moment rozpoczęcia sprzedaży gry nie zakończy naszej pracy nad tytułem, wręcz przeciwnie. Chcemy na bieżąco ulepszać tę produkcję i dostarczać jej odbiorcom nowe, interesujące dodatki i funkcjonalności. Planujemy 18 aktualizacji gry w pierwszym roku sprzedaży. Zaoferujemy graczom multiplayer – najbardziej rozwojowy element Drift19. Nasza gra ma stale się rozwijać" – wskazał członek zarządu ECC Games Marcin Prusaczyk.

ECC Games poinformował dziś w raporcie, że rozpoczął współpracę z firmą Ecumaster - producentem sterowników i systemów zarządzania silnikami. Na mocy zawartej umowy ECC Games otrzymał licencję na wykorzystywanie znaków towarowych partnera w grze Drift19. Ecumaster wesprze także działania spółki w zakresie tuningu samochodów dostępnych w projekcie, co podniesie realizm gry.

"Drift 19 to wyjątkowa produkcja, którą z pewnością docenią fani tuningu i sportów motorowych. Nawiązanie współpracy z tak doświadczonym partnerem jak Ecumaster gwarantuje graczom najwyższy poziom rozgrywki. Firma będzie odpowiadała za optymalizację gry w zakresie tuningu samochodów, co podniesie poziom rywalizacji między uczestnikami i zapewni oczekiwany przez graczy wysoki realizm jazdy. Gra jeszcze przed premierą notuje bardzo dobre wyniki" - powiedział członek zarządu ECC Games Marcin Prusaczyk, cytowany w komunikacie.

Poza samym zawodowym jeżdżeniem, gracze będą mogli budować i tuningować pojazdy we własnym warsztacie samochodowym. Twórcy gry pracują także nad trybem multiplayer. Początkowy tryb będzie prosty, jednak z czasem producent planuje wdrożyć bardziej zaawansowane rozwiązania związane z e-sportem.

"Mamy plan wspierania Driftu19 przez długi czas. Będziemy systematycznie wzbogacać go o dodatkowe elementy, np. nowe auta czy tory. Równolegle mamy w planach pracę nad innymi grami, zarówno na platformy mobilne, jak i stacjonarne (konsole i PC)" - wskazał prezes ECC Games Piotr Wątrucki.

Ecumaster jest producentem sterowników i systemów zarządzania silnikami na rynku tuningu i sportów motoryzacyjnych. Z jego produktów z powodzeniem korzystają zespoły rywalizujące w wielu różnych formach sportów motorowych, takich jak drifting, wyścigi, czy drag racing.

Nowym projektem spółki jest Track Day Simulator dla platform PC Steam, Sony PS4 oraz Microsoft Xbox One.

"Gra dedykowana jest fanom motoryzacji i sportów motorowych. Z uwagi na fakt, iż nowa produkcja będzie oparta o know-how zdobyty dzięki produkcji gry DRIFT19, koszty produkcji nowej gry będą niższe, dzięki czemu będziemy mogli przeznaczyć większy budżet na marketing gry" - podkreślił prezes ECC Games.

ECC Games S.A. to studio deweloperskie z Warszawy, które zajmuje się tworzeniem gier na platformy mobilne oraz PC. Na swoim koncie mają m.in. "Car Mechanic Simulator" w wersji dla iOS i Androida. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w lutym 2019 r.

(ISBnews)