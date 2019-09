Choć Facebook odmówił komentarza ws. ceny przejęcia, to koszt transakcji może wynieść od 500 mln nawet do miliarda dol. – wynika z wiedzy osób zbliżonych do sprawy.

4-letni startup zatrudnia dziesiątki osób i udało mu się zgromadzić miliony dolarów kapitału podwyższonego ryzyka, ale nie to przyciągnęło zainteresowanie Facebooka.

Otóż CTRL-Labs wykorzystuje specjalne bransoletki, które po umieszczeniu na ramieniu danej osoby, monitorują jej aktywność neuronalną i pozwalają przewidzieć, o jakich ruchach fizycznych myśli, nawet jeśli sama się nie porusza. Następnie obraz aktywności neuronów jest przetwarzany w ruch na cyfrowym ekranie.

Technologie, nad którymi pracuje CTRL-Lab, mogą stać się kluczowymi elementami produktów związanych z tzw. rozszerzoną rzeczywistością (augumented reality). Np. w przypadku specjalnych okularów, ich użytkownik może chcieć kontrolować komputer bez konieczności używania przycisków czy klawiatury. „Możesz trzymać ręce w kieszeniach. To intencja wykonania ruchu, a nie sam ruch, będzie kontrolował awatary” – wyjaśniał Thomas Reardom, dyrektor zarządzający CTRL-Labs, w czasie grudniowej konferencji poświęconej nowoczesnym technologiom.

Facebook już od jakiegoś czasu jest zainteresowany rozwojem technologii związanych z rozszerzoną rzeczywistością. W 2017 roku firma zapowiadała interfejs łączący mózg i komputer, dzięki czemu ludzie, za pomocą myśli, będą mogli pisać na ekranie. Startup CTRL-Labs próbuje rozwiązać podobny problem.

Kwestia zakupu startupa pojawia się w trudnym dla Facebooka czasie – otóż technologiczny gigant jest przedmiotem dwóch osobnych postępowań antymonopolowych w USA. Każde kolejne przejęcie w tej sytuacji oznacza, że firma będzie poddana bardzo wnikliwej i ostrej kontroli ze strony regulatorów, którzy już uważają, że Facebook jest zbyt duży i silny.

„CTRL-Labs i Facebook nie są konkurentami. Facebook obecnie nie posiada i nie pracuje nad taką technologią” – zaznaczyła rzeczniczka Facebooka przy okazji ogłoszenia umowy w poniedziałek. Jak dodała, firma będzie współpracowała z regulatorami, aby zapewnić sobie wszelkie konieczne zgody i pozwolenia.

Nowojorski startup zgromadził 67 mln dol. kapitału – wynika z informacji Crunchbase, zaś na liście zainteresowanych nią inwestorów znajdują się takie firmy, jak Spark Capital, Google, Amazon, Alexa Fund czy Founders Fund.

Pracownicy CTRL-Labs dołączą do teamu z Facebook Realisty Labs, który pracuje nad produktami związanymi z rozwojem rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości.

>>> Czytaj też: Libra już budzi lęk. Dlaczego banki centralne na całym świecie boją się waluty Facebooka?