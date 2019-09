Podczas uroczystości w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie szef MON przekaże też 21. Dywizjonowi Artylerii Przeciwlotniczej z Jarosławia (Podkarpackie) dziewięć Samobieżnych Przeciwlotniczych Zestawów Rakietowych Poprad.

Zestawy Poprad są przeznaczone do wykrywania, rozpoznawania i niszczenia celów powietrznych na bliskich odległościach i małych wysokościach przy użyciu samonaprowadzających się pocisków rakietowych bliskiego zasięgu.

Poprad pozwala na zwalczanie celów w zasięgu do 5,5 km i do wysokości od 3,5 km. Ma cztery wyrzutnie zestawów przeciwlotniczych Grom/Piorun i jest wyposażony w głowicę z kamerą telewizyjną i termowizyjną. W zestawie są też komputer kierowania ogniem, system nawigacji i orientowania oraz urządzenie detekcyjne "swój-obcy”.

W wyniku decyzji szefa MON poligon w Nowej Dębie powiększy się o 5,5 tys. ha powierzchni, co pozwoli rozbudować go o budynek koszarowy, zmodernizować strzelnicę artyleryjską, zbudować lądowisko medyczne oraz wykonać plac do szkolenia z obrony przed bronią masowego rażenia. Inwestycje będą prowadzone na Placu Ćwiczeń Taktycznych w Lipie - decyzją szefa MON PCT Lipa wejdzie do OSP WL Dęba.

W dniu uroczystości w Nowej Dębie na Popradach ćwiczyć będzie 14. Dywizjon Artylerii Samobieżnej z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich - podało Centrum Operacyjne MON.(PAP)

autor: Aleksander Główczewski