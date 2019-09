Rozmowy między obiema instytucjami w tej sprawie trwały od wiosny. Kovesi miała twarde wsparcie Parlamentu Europejskiego, ale Rada UE, w której zasiadają przedstawiciele państw członkowskich, preferowała francuskiego kandydata Jean-Francois Bohnerta.

Pat trwał do ubiegłego tygodnia, gdy fińska prezydencja przeprowadziła głosowanie wśród stolic i okazało się, że większość jest jednak gotowa zaakceptować Kovesi. Przeciwko kandydatce ze swojego kraju mocno występowały władze w Bukareszcie przez kilka miesięcy torpedując jej szanse. Ostatecznie Parlament Europejski jednak postawił na swoim.

"Pani Kovesi to idealny wybór na stanowisko szefa prokuratury UE. Ma doskonałe kompetencje zawodowe. Ponadto Rumunia nie ma obecnie żadnych kluczowych stanowisk w UE" - oświadczył po negocjacjach szef komisji wolności obywatelskich europarlamentu Juan Fernando Lopez Aguilar (Socjaliści i Demokraci, S&D).

W Parlamencie Europejskim panuje zgoda co do tego, że Rumunka jest bardzo kompetentna. Kovesi swoją działalnością bardzo mocno przyczyniła się do ograniczenia korupcji w Rumunii, ale naraziła się przy tym wielu politykom, ścigając nadużycia również wśród elit władzy.

"Bardzo się cieszymy, że Laura Kovesi będzie prowadzić nową Prokuraturę Europejską. Odpowiada ona najlepiej wizji Parlamentu Europejskiego, dotyczącej silnego i wiarygodnego biura prokuratora europejskiego (EPPO). Pani Kovesi jest niezwykle kompetentna i ma imponujące osiągnięcia w walce z korupcją z niezwykłą determinacją i wielką odwagą" - oceniła szefowa komisji kontroli budżetowej PE Monika Hohlmeier z europejskiej Partii Ludowej.

Porozumienie w sprawie mianowania Kovesi na stanowisko szefa prokuratury europejskiej musi zostać jeszcze formalnie zatwierdzone przez Parlament i Radę UE.

Do tej pory do prokuratury europejskiej przystąpiły 22 państwa członkowskie. Pięć - Polska, Węgry, Szwecja, Dania i Irlandia - nie zdecydowały się na ten krok. Proceduralnie nie ma jednak przeszkód, żeby zrobiły to w dowolnej chwili.

Prokuratura europejska, która ma prowadzić sprawy przestępstw związanych z nadużyciami finansowymi, korupcją, praniem pieniędzy i poważnymi transgranicznymi oszustwami związanymi z VAT na kwotę powyżej 10 mln euro, rozpocznie działalność do końca 2020 r. Jej siedziba będzie w Luksemburgu.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)