Spółka zal. Pekabeksu wybuduje Galerię Podhalańską za ok. 51,2 mln zł



Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - Pekabex Bet, spółka zależna Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, zawarła z Tomaszem Żarneckim (inwestor) umowę generalnego wykonania stanu surowego zamkniętego inwestycji Galeria Podhalańska w Nowym Targu o planowej powierzchni najmu 50 000 m2, podał Pekabex. Szacunkowa wartość umowy wynosi 51 250 000 zł + VAT, co stanowi ok. 6% skonsolidowanych przychodów grupy kapitałowej Pekabex za rok 2018.

"Ostateczna wysokość wynagrodzenia zostanie obliczona powykonawczo na podstawie cen jednostkowych. Umowa będzie realizowana w dwóch etapach. Etap pierwszy obejmować będzie wyprodukowanie, dostawę i montaż konstrukcji prefabrykowanej i zostanie zakończony do dnia 30.07.2020 roku. Etap drugi obejmować będzie prace monolityczne, ziemne, murowe, elewację oraz dach. Szczegółowy harmonogram, zakres prac i termin zakończenia etapu II zostanie uzgodniony w toku prac. Strony ustaliły miesięczne okresy rozliczeniowe na podstawie protokołów przerobowych oraz 45-dniowy termin płatności" - czytamy w komunikacie.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że jej wartość przekroczy 10% wartości skonsolidowanych kapitałów Pekabeksu, oraz będzie miała spodziewany pozytywny wpływ na sytuację finansową Pekabex Bet i co za tym idzie, całej grupy kapitałowej Pekabeksu, podsumowano.

Grupa Pekabex jest producentem prefabrykatów żelbetowych i sprężonych, które są wykorzystywane w wielu obszarach budownictwa. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 886,34 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)