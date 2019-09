Karczewski: posiedzenie Senatu zostanie przerwane; będzie kontynuowane 17 i 18 października

Źródło: PAP

Posiedzenie Senatu planowane od środy 25 września do piątku 27, zostanie przerwane w czwartek po południu - poinformował marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Obrady będą kontynuowane 17 i 18 października tak, by Senat mógł odnieść się do ustaw, które przyjmie Sejm w końcówce obrad - dodał.