Legimi pozyskało 2,2 mln zł z emisji obligacji serii W



Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - Legimi zakończyło publiczną ofertę obligacji. Spółka przydzieliła 2 179 obligacji o łącznej wartości emisyjnej 2,2 mln zł, podało Legimi. Pozyskane środki posłużą refinansowaniu zadłużenia spółki oraz rozwojowi i promocji Legimi 3.0 na rynku niemieckim i polskim.

Legimi oferowało roczne obligacje serii W o wartości nominalnej 1000 zł każda, z oprocentowaniem stałym wynoszącym 8,5% w skali roku i odsetkami wypłacanymi kwartalnie. Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na umowach z abonentami, czyli zgodnie z definicją: zbiorze istniejących i przyszłych praw oraz ruchomości spółki o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą do wysokości 150% wartości nominalnej obligacji oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji (art. 777 KPC). Legimi zaproponowało także obligatariuszom dobrowolne częściowe wyjście z inwestycji po sześciu miesiącach w wysokości maksymalnie 25% emisji. Obligacje nie będą wprowadzane na Catalyst, podano.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z zainteresowania naszą emisją wśród inwestorów. Kierujemy do nich słowa podziękowania za zaufanie, docenienie naszego biznesu i przede wszystkim umożliwienie realizacji dalszych planów rozwojowych. Pozyskaliśmy 2,2 mln zł. To kwota, która pozwoli spełnić trzy cele emisyjne, czyli refinansowanie zadłużenia, rozwój na rynku niemieckim oraz promocja Legimi 3.0. Zaoferowaliśmy inwestorom atrakcyjny kupon wynoszący 8,5%. [...] Nowością w emisji była możliwość przedterminowego wykupu po okresie sześciu miesięcy, maksymalnie 25% wartości emisji. Zdecydowaliśmy się dodać ten parametr na podstawie rozmów i zebranego feedbacku od naszych inwestorów, z którymi staramy się być w stałym kontakcie" - skomentował prezes Mikołaj Małaczyński, cytowany w komunikacie.

"Systematycznie poprawiamy kluczowe metryki biznesu. W pierwszej połowie 2019 r. zwiększyliśmy liczbę klientów o 48%, wypracowaliśmy o 65% większe przychody oraz prawie podwoiliśmy liczbę tytułów w naszej cyfrowej bibliotece, w stosunku do I półrocza 2018 r." - dodał dyrektor finansowy Legimi Andrzej Tabaka.

Na początku czerwca Legimi uruchomiło rewolucyjną zmianę w postaci Legimi 3.0. Jest to zaprojektowana od nowa platforma internetowa i aplikacja mobilna, w której w centrum zainteresowania jest użytkownik. Po przeszło miesiąca od wprowadzenia nowego Legimi widać pierwsze efekty sprzedażowe i wpływ na jakość ruchu na stronie i liczbę aktywacji abonamentów, przypomniano.

Legimi prowadzi internetową sprzedaż e-booków oraz czytników.

(ISBnews)