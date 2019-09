Ronson wprowadził do sprzedaży 121 lokali w ramach I etapu os. Viva Jagodno



Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - Ronson uruchomił przedsprzedaż 121 lokali w ramach pierwszego etapu inwestycji Viva Jagodno (znanej wcześniej pod roboczą nazwą Matisse) we Wrocławiu. Docelowo projekt Viva Jagodno będzie liczyć około 400 lokali.

"W pierwszym etapie projektu Viva Jagodno zdecydowaną większość oferty będą stanowić mieszkania 2-pokojowe o metrażach od 42 do 48 m2 w cenie od 7 300 zł/m2, które zostały zaprojektowane tak, by w łatwy sposób można było w nich wygospodarować trzeci pokój. Powierzchnie lokali oferowanych w pierwszym etapie są bardzo zróżnicowane i dopasowane do różnych potrzeb - zaczynając od 28-metrowych kawalerek, a na 116-metrowych lokalach 6-pokojowych kończąc" - czytamy w komunikacie.

Obecnie we Wrocławiu Ronson Development realizuje także III etap inwestycji Vitalia na Klecinie, gdzie w dziewięciu kameralnych willach miejskich powstanie łącznie 81 mieszkań. W ofercie sprzedaży dewelopera znajduje się także 27 ostatnich lokali w projekcie aparthotelowym Miasto Marina, zlokalizowanym przy ul. Na Grobli, tuż nad samą Odrą, vis-à-vis Politechniki Wrocławskiej, przypomniano.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2018 r. sprzedała 773 lokale.

(ISBnews)