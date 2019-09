Czterodniowa wizyta prezydenta w Stanach Zjednoczonych jest związana przede wszystkim z udziałem w 74. sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ. Szef polskiego państwa zabrał głos w debacie generalnej we wtorek. W poniedziałek polski przywódca spotkał się z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem.

W środę prezydent Duda brał udział m.in. w spotkaniu w siedzibie ONZ, poświęconym intensyfikacji działań mających na celu wdrożenie celów Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Prezydent podkreślił, że Polska w pełni popiera cele Agendy. Jak zaznaczył, w 2018 r., a więc trzy lata po jej przyjęciu, Polska dokonała dobrowolnego przeglądu realizacji jej zapisów na poziomie krajowym. Ponadto nasz kraj - mówił prezydent - przyjął średniookresową strategię odpowiedzialnego rozwoju, której założenia i cele są zgodne z celami Agendy2030.

Duda mówił, że z punktu widzenia Polski priorytetami są ograniczenie ubóstwa, poprawa jakości życia całego społeczeństwa, a także zapewnienie zrównoważonego rozwoju miast i społeczności lokalnych. Równie ważne są, kontynuował prezydent, zapewnienie dobrej jakości edukacji, równości praw między kobietami i mężczyznami oraz promocja społeczeństwa "inkluzywnego poprzez budowanie na wszystkich szczeblach skutecznych i odpowiedzialnych instytucji".

Prezydent podkreślił, że do rangi priorytetu urosła w Polsce polityka społeczna, w szczególności polityka prorodzinna. "Szeroko zakrojone programy pomocowe przywróciły godność tysiącom polskich rodzin, zwłaszcza wielodzietnym i pochodzącym z obszarów wiejskich" – powiedział.

Jak zaznaczył, według danych Eurostatu, Polska w ostatnich dwóch latach ma najniższy w historii procentowy wskaźnik zagrożenia ubóstwem wśród dzieci, a kilkanaście lat temu znajdowała się pod tym względem w europejskiej czołówce.

"Nasza wrażliwość obejmuje również kwestie klimatyczne" – zapewnił polski przywódca. Jak mówił, aby przeciwdziałać zmianom klimatu w kierunku ekstremalnych anomalii pogodowych, polskie władze na szczeblu centralnym i samorządowym podejmują działania na rzecz: zwiększenia dyspozycyjnych zasobów wód, poprawy efektywności energetycznej, redukcji smogu, opracowania długoterminowej strategii w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym i odpowiedniego wykorzystania zasobów, w tym zasobów morskich.

Zaznaczył też, że Polska, rozumiejąc potrzebę osiągniecia neutralności klimatycznej, konsekwentnie prowadzi działania, mające na celu zwiększanie lesistości swoich terenów, a tym samym pochłaniania emisji przez ekosystemy. Zaznaczył, że powierzchnia lasów w Polsce zwiększyła się o 50 proc. w stosunku do roku 1945.

"Wciąż dużo zostaje na tym polu do zrobienia. Jednak biorąc pod uwagę bagaż zaszłości historycznych i realia geopolityczne, Polsce udało się osiągnąć bardzo wiele" – mówił Duda.

Zaznaczył, że Polska inwestuje też w rozwój technologiczny i badania naukowe oraz tworzy środowisko przyjazne dla biznesu, poprawiając jego otoczenie prawne i instytucjonalne.

"Zgodnie z terminarzem naszej agendy mamy jeszcze tylko 4018 dni, aby ambicje i działania przekuć w sukces. Mamy szanse sprawić, by na tym świecie coraz więcej osób żyło w wygodnych warunkach, ciesząc się dobrobytem i poczuciem bezpieczeństwa (...). Jeżeli chcemy zdążyć, nie wolno nam tracić czasu" – apelował polski prezydent.

Agenda2030 zawierająca Cele Zrównoważonego Rozwoju (ang. The Sustainable Development Goals) została przyjęta przez wszystkie państwa ONZ Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego we wrześniu 2015 r. w Nowym Jorku.

Agenda określa 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz związanych z nimi 169 zadań, które mają zostać zrealizowane przez świat do 2030 r. Dotyczą pięciu obszarów: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój, partnerstwo. Obejmują m.in. kwestie walki z ubóstwem i głodem, zdrowia, edukacji, równość płci, zmiany klimatu. Zastąpiły one Milenijne Cele Rozwoju, przewidziane na okres do 2015 r.

Po południu zaplanowane jest spotkanie pary prezydenckiej z przedstawicielami organizacji żydowskich w konsulacie generalnym RP w Nowym Jorku. Ostatnim punktem wizyty prezydenta będzie spotkanie z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem.

Wieczorem czasu lokalnego para prezydencka odleci do kraju.

