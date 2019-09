PGE Obrót oferuje pakiet usług technicznych dla przedsiębiorstw



Warszawa, 26.09.2019 (ISBnews) - PGE Obrót i należąca do niego spółka Enesta zaoferowały pakiet usług technicznych dla właścicieli oraz zarządzających przedsiębiorstwami, podało PGE Obrót. Usługi proponowane w ramach nowej oferty pozwalają na stabilizację cen i optymalizację kosztów w zakresie gospodarowania mediami, poprawę sprawności technicznej urządzeń i instalacji, a także zwiększenie bezpieczeństwa oraz stabilności dostaw energii. Wymierną korzyścią jest również zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, co przyczynia się do wsparcia działań proekologicznych, podkreśliła firma.

"Propozycja jest efektem połączenia naszego dużego doświadczenia operacyjnego, a także kompetencji i kapitału eksperckiego, zgromadzonego wokół należącej do PGE Obrót, spółki Enesta. Opierając się na doświadczeniu naszych inżynierów gwarantujemy dobór najlepszych usług do potrzeb konkretnego klienta, co w konsekwencji przełoży się na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, a przede wszystkim zapewni stabilne ceny energii elektrycznej" - powiedział prezes PGE Obrót Robert Choma, cytowany w komunikacie.

Oferowany w ramach pakietu usług technicznych audyt energetyczny pozwoli na określenie zapotrzebowania energetycznego przedsiębiorstwa. Dzięki niemu będzie możliwie zdefiniowanie wyzwań z tym związanych, takich jak np. brak odpowiedniej parametryzacji urządzeń czy też nieefektywne wykorzystywanie elemen­tów instalacji. Przede wszystkim jednak pomoże w ustaleniu planu naprawczego, co w konsekwencji przyczyni się do optymalizacji kosztów, a także skutków dla środowiska, wskazano również.

"Nasze usługi techniczne przygotowane w sposób kompleksowy to odpowiedź na potrzeby rynku, zgłaszane przez największych klientów. Nastawieni jesteśmy na konkretną pomoc w tym względzie i konkretne inwestycje. Klient, który skorzysta z oferty, otrzyma konkretny projekt techniczny (w tym również gotowe rozwiązania od wykona­nia takiego projektu, poprzez uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń, aż po realizację robót budowlanych i serwisowanie urządzeń) uwzględniający prace modernizacyjne przedsiębiorstwa. Profesjonalnie wykonany projekt przyczyni się m.in. do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw" - podkreślił dyrektor Departamentu Rozwoju Produktów w PGE Obrót i wiceprezes zarządu Enesta Mariusz Bednarski.

Te konkretne inwestycje koncentrują się wokół trzech elementów. Kogeneracja (CHP) i mikrokogeneracja (mCHP) to nowatorski w skali kraju projekt montażu jednostek kogeneracyjnych w modelu typu ESCO (Energy Service Company) na bazie silników gazowych, z których produkowana jest energia elektryczna i cieplna/lub chłód. Dzięki temu, oprócz efektywności i stabilności, uzyskujemy również zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych uwalnianych do atmosfery, podano także.

Drugim elementem jest fotowoltaika dla biznesu. Dzięki kompleksowej usłudze projektowania, montażu i serwisowania instalacji paneli fotowoltaicz­nych klient zyskuje w swojej firmie zabezpieczenie w zakresie cen, jednocześnie przyczyniając się do ochrony środowiska. Z kolei wymiana oświetlenia na ekologiczne i ekonomiczne zgodnie z wymogami BHP i PIP, zapewni odpowiedni i bezpieczny poziom naświetlenia, cechujący się długą żywotnością.

