PGE liczy na min. 100 lokalizacji ładowarek aut w ramach umowy z ZUS



Warszawa, 26.09.2019 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) liczy, że w ramach współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zostanie wskazanych co najmniej 100 punktów ładowania samochodów elektrycznych, poinformował wiceprezes PGE Paweł Śliwa.

"Pierwsze stacje powstaną przed wybranymi jednostkami jeszcze w tym roku. Liczymy, że co najmniej 100 punktów w ramach umowy z ZUS zostanie wskazane" - powiedział Śliwa podczas briefingu na Ogólnopolskim Szczycie Gospodarczym (OSG) w Siedlcach. Agencja ISBnews jest patronem medialnym OSG.

"Pierwsze punkty powstaną w miastach takich jak Kielce, Nowy Sącz, Tarnów, Tarnobrzeg" - wskazał wiceprezes ZUS Mariusz Jedynak.

Oprócz wskazanych przez niego miast, potencjalnymi lokalizacjami są: Łomża, Suwałki, Chełm, Biała Podlaska, Ostrołęka i Skierniewice.

PGE podało dziś wcześniej, że podpisało z ZUS list intencyjny o nawiązaniu współpracy, której celem ma być stworzenie sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych zlokalizowanych przy oddziałach ZUS.

W pierwszym etapie współpracy ZUS z PGE planowane jest utworzenie od 5 do 8 stacji ładowania aut elektrycznych, w największych miastach Polski. Dokładne lokalizacje będzie rekomendował specjalny zespół złożony z pracowników obu podmiotów. Tworzone stacje będą zarówno stacjami standardowymi, jak i stacjami szybkiego ładowania. Rodzaj zastosowanych urządzeń ładowania będzie uzgadniany w miarę wyboru poszczególnych lokalizacji. Budową stacji zajmie się PGE Nowa Energia, spółka z Grupy PGE, która posiada niezbędne doświadczenie do pełnienia roli inwestora oraz operatora w zakresie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

(ISBnews)