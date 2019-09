Wskaźnik klimatu konsumenckiego Kantar Consumer Index wzrósł o 1,5 punktu procentowego - po zeszłomiesięcznym spadku - i we wrześniu wynosi 3,6 pkt. Wynik Kantar Consumer Index to rezultat poprawy obu tworzących go wskaźników: wskaźnik kondycji finansowej gospodarstw domowych wzrósł o 2,1 pkt, a wskaźnik oceny sytuacji ekonomicznej kraju - o 1 pkt." - czytamy w raporcie.

Jak poinformowano, we wrześniu br. wskaźnik percepcji sytuacji ekonomicznej kraju wynosi 2 pkt. "W porównaniu do sierpnia wartość wskaźnika wzrosła o 1 pkt. Do wzrostu wskaźnika przyczyniła się przede wszystkim lepsza niż przed miesiącem ocena zmiany sytuacji ekonomicznej kraju, poprawiła się o 4 punkty procentowe. Odsetki odpowiedzi na pozostałe pytania pozostały we wrześniu na podobnym poziomie, jak przed miesiącem" - napisano.

Zgodnie z komunikatem 20 proc. pytanych dobrze ocenia ogólną sytuację ekonomiczną Polski, 62 proc. częściowo dobrze, a częściowo źle; a 18 proc. - źle, 20 proc. ocenia dobrze. 24 proc. uważa, że sytuacja ekonomiczna kraju jest obecnie lepsza niż rok temu, 20 proc. uważa, że gorsza, a 56 proc., że taka sama. Jednocześnie 27 proc. uważa, że za rok ogólna sytuacja ekonomiczna kraju będzie lepsza, 28 proc. sądzi, że będzie gorsza, a 45 proc., że się nie zmieni.

We wrześniu wskaźnik oceny kondycji finansowej gospodarstw domowych wynosi 5,3 pkt. "W porównaniu do sierpnia jego wartość wzrosła o 2,1 pkt. Wzrost wskaźnika wynika przede wszystkim z poprawy postrzegania przez Polaków przyszłorocznej sytuacji finansowej w polskich gospodarstwach domowych (wzrost o 3 punkty procentowe)" - informuje Kantar.

Oceniając kondycję finansową gospodarstwa domowego, 19 proc. pytanych uznało, że sytuacja finansowa ich gospodarstwa domowego - w porównaniu do sytuacji sprzed roku - uległa poprawie, 14 proc. odpowiedziało, że jest gorsza, a 67 proc., że jest taka sama. Jednocześnie 19 proc. spodziewa się poprawy sytuacji finansowej ich gospodarstwa domowego, 13 proc. pogorszenia, a 69 proc. uważa, że się ona nie zmieni.

Michał Rogowski z Kantar zauważył w komentarzu do wyników badania, że "kampania wyborcza, choć dość niemrawa, ożywia dość skutecznie optymizm konsumencki – po spadku sierpniowym wracamy do całkiem przyzwoitej wartości wskaźnika – 3,6 proc."

"To dobra wiadomość. Z drugiej jednak strony, rok temu we wrześniu odnotowaliśmy dużo wyższą wartość: 7,8 proc. Kampania kampanią, ale jak widać życiem naszych gospodarstw domowych targają silne emocje, per saldo bardziej negatywne niż pozytywne. Może nasilony dyskurs wokół zagrożeń klimatycznych i jakości powietrza powoduje, że nasze nawet chwilowe szczęście i optymizm ulega erozji? Bo to, że problem nabrał pewnej masy widać już dość wyraźnie – choćby w całkowicie świeżym raporcie Kantara „Ziemianie atakują”. Nie da się już przejść wokół tego tematu obojętnie, a zagrożenie wydaje się realne" - ocenił Rogowski.

Zauważył, że we wrześniu największy optymizm dotyczy osób w wieku 25-39, ze wsi, ale też gospodarstw z dziećmi oraz bezrobotnych. "Menedżerowie zdecydowanie wybierają pesymizm – i pewnie nie dlatego, że martwi ich potencjalna wojna celna USA z Chinami czy ataki na szyby naftowe i groźby Iranu, ale dlatego, że mało kto prowadzi kampanię wyborczą kierowaną do tej grupy" - dodał. Zauważył, że ostatnio ogłoszony program dla firm i medialna dyskusja wokół niego wpłyną już ewentualnie na wynik październikowy.

Kantar Consumer Index jest uśrednioną wartością indeksu percepcji sytuacji ekonomicznej kraju oraz indeksu oceny kondycji finansowej gospodarstw domowych. Może przyjmować wartości od -100 do +100. Im wyższa (dodatnia) jest wartość wskaźnika tym bardziej pozytywny, optymistyczny jest klimat konsumencki.

Także wskaźniki percepcji sytuacji ekonomicznej kraju i oceny kondycji finansowej gospodarstw domowych mogą przyjmować wartości od -100 do +100. Im wyższa (dodatnia) jest wartość wskaźników tym bardziej pozytywne są oceny pytanych.

Badanie przeprowadzono w dniach 6 – 11 września 2019 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1004 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.(PAP)

Autor: Marcin Musiał