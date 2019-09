GUS: Przychody transportu wzrosły o 8,6% r: r do 250 mld zł w 2018 r.



Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Przychody przedsiębiorstw transportowych (zaliczonych do sekcji H "Transport i gospodarka magazynowa", z wyłączeniem działu "Działalność pocztowa i kurierska") wzrosły o 8,6% r/r do 250 mld zł w 2018 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Przychody ze sprzedaży usług we wszystkich jednostkach transportu w 2018 r. były większe o 8,6% w porównaniu z 2017 r. i wyniosły 250 mld zł (w sektorze publicznym nastąpił spadek o 8,5%, a w sektorze prywatnym - wzrost o 12,3%). Udział przychodów przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 49 osób w przychodach ogółem wyniósł 48,2%, a wzrost sprzedaży usług w tych jednostkach - 8,9%" - czytamy w raporcie.

Koszt własny sprzedanych usług we wszystkich jednostkach transportu w 2018 r. wyniósł 222,1 mld zł i w porównaniu z 2017 r. był większy o 9,7% (w sektorze publicznym nastąpił spadek o 8,6%, a w sektorze prywatnym - wzrost o 13,9%). W jednostkach o liczbie pracujących powyżej 49 osób zwiększył się on o 8,8% (udział tych podmiotów w kosztach ogółem wyniósł 52,0%). W strukturze rodzajowej kosztów ogółem w tych jednostkach odnotowano zwiększenie udziału zużycia materiałów i energii (o 0,8 pkt proc.) oraz wynagrodzeń brutto łącznie ze świadczeniami na rzecz pracowników (o 0,2 pkt proc.) przy spadku udziału usług obcych (o 0,7 pkt proc.), amortyzacji (o 0,2 pkt proc.) i pozostałych kosztów (o 0,1 pkt proc.), podano także.

Wynik finansowy brutto osiągnięty przez jednostki o liczbie pracujących powyżej 49 osób w 2018 r. wyniósł 5 292,6 mln zł (wobec 6 161,6 mln zł w 2017 r.) i był o 14,1% niższy niż przed rokiem, a wynik finansowy netto zmniejszył się z 5 019,5 mln zł w 2017 r. do 4 108,7 mln zł w 2018 r. (o 18,1%), czytamy dalej.

Według GUS, przeciętne zatrudnienie na podstawie stosunku pracy w całym sektorze transportu w 2018 r. wyniosło 622,9 tys. osób i było o 4,1% większe w porównaniu z 2017 r. (w sektorze publicznym wzrosło o 0,5%, a w sektorze prywatnym - o 5,4%).

Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w całym sektorze transportu w 2018 r. wyniosło 3 972,8 zł i było większe o 6% r/r.

"W 2018 r. wszystkimi rodzajami transportu przewieziono 2 191,9 mln ton ładunków, tj. o 6,8% więcej niż przed rokiem i wykonano pracę przewozową na poziomie 466,9 mld tonokilometrów, tj. o 7,4% większą niż przed rokiem. Zanotowano wzrost przewozów ładunków w transporcie samochodowym, kolejowym, lotniczym, żegludze morskiej i rurociągowym, przy spadku - w żegludze śródlądowej. Praca przewozowa zwiększyła się niemal we wszystkich rodzajach transportu, z wyjątkiem transportu rurociągowego i żeglugi śródlądowej" - czytamy także w raporcie.

Natomiast w transporcie publicznym zbiorowym (bez przedsiębiorstw komunikacji miejskiej) w 2018 r. przewieziono 663 mln pasażerów, tj. o 4,8% mniej niż przed rokiem. Spadek przewozów zanotowano w transporcie samochodowym (o 11,1%), a wzrost - w transporcie lotniczym (o 16,9%), żegludze śródlądowej (o 10,6%), żegludze morskiej (o 5,3%) i transporcie kolejowym (o 2,2%). Praca przewozowa wykonana przy przewozie pasażerów wyniosła 65 mld pasażerokilometrów i była większa o 5,6% niż przed rokiem, podał również GUS.

(ISBnews)