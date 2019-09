Na temat skali inwestycji w Polsce podczas EFNI Marek Tejchman (DGP) rozmawiał z dr Sonią Bucholtz, ekspertką ekonomiczną Konfederacji Lewiatan.

Dlaczego polscy przedsiębiorcy nie inwestują?

„Problem z inwestycjami jest taki, że są finansowane ze środków przeznaczonych na konsumpcję, z której zrezygnujemy, więc zawsze jest konflikt między inwestycjami a konsumpcją” – powiedziała dr Bucholtz i dodała, że stopa inwestycji w Polsce spada regularnie od 2015 roku. W 2018 r. wyniosła ona 18 proc. – to mniej niż w Czechach i Estonii, a także mniej niż zapowiedziano w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. „W tych 18 procentach duży udział ma sektor publiczny, a zatem np. drogi, sektor gospodarstw domowych, czyli np. mieszkania kupowane przez gospodarstwa domowe; odsetek zaangażowania firm jest istotnie mniejszy. Do tego wiele z pozostałych inwestycji to inwestycje firm z kapitałem zagranicznym” – mówi ekspertka. Widać zatem wyraźnie niski udział polskich przedsiębiorców w inwestycjach na terenie naszego kraju.