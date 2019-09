Bogdan Zborowski zostanie prezesem zarządu Sygnity od 2 stycznia 2020 r.



Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Sygnity podjęła decyzję o powołaniu Bogdana Zborowskiego na stanowisko prezesa zarządu spółki z dniem 2 stycznia 2020 r., podało Sygnity.

"Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 26 września 2019 roku w godzinach wieczornych rada nadzorcza spółki podjęła decyzję o powołaniu z dniem 2 stycznia 2020 roku pana Bogdana Zborowskiego na stanowisko prezesa zarządu spółki. Powołanie nastąpiło na okres trwającej wspólnej kadencji" - czytamy w komunikacie.

"Do 31 grudnia 2019 roku pan Bogdan Zborowski pozostaje w stosunku pracy, w okresie wypowiedzenia, w spółce itelligence sp. z o. o., której przedmiot działalności jest konkurencyjny w stosunku do przedmiotu działalności Sygnity. Z zastrzeżeniem zdania poprzedniego pan Bogdan Zborowski według złożonego przez siebie oświadczenia nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do przedmiotu działalności Sygnity i nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej" - czytamy dalej.

Bogdan Zborowski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej wydziału Inżynierii Produkcji, ukończył szereg szkoleń z zakresu zarządzania, w tym w London Business School. Od ponad 20 lat związany z sektorem IT w Polsce. W 1996 roku rozpoczął pracę w Bull Polska odpowiadając za rozwój sprzedaży rozwiązania ERP. Następnie kontynuował swoją drogę zawodową w IBM Polska jako przedstawiciel handlowy (1998-2002). W latach 2002-2006 był związany z ComputerLand (obecnie Sygnity), gdzie odpowiadał za sprzedaż i współpracę z kluczowymi klientami z sektora bankowego. Od 2006 roku ponownie był związany z IBM Polska z sukcesem kształtując i realizując w tym czasie strategię sprzedażową firmy dla klientów sektora finansowego. W latach 2011-2013 był odpowiedzialny za największych klientów IBM Polska z sektorów: bankowego, ubezpieczeniowego, a także administracji publicznej i telekomunikacji. W latach 2013-2016 Zborowski pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. sprzedaży Sygnity. Od 2014 roku do 2016 roku pełnił również funkcję prezesa zarządu Sygnity International. Od 2016 roku jest związany z itelligence sp. z o.o. (polski oddział Grupy itelligence A.G.) jako prezes zarządu i dyrektor generalny.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

