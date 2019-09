GPW rozpoczęła etap operacyjny budowy Platformy Transakcyjnej



Warszawa, 30.09.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wchodzi w etap prac operacyjnych związanych z budową nowej Platformy Transakcyjnej, podała spółka.

"W tym celu zarząd GPW zdecydował o uruchomieniu biura w Łodzi, w którym zespół specjalistów będzie pracował nad systemem" - czytamy w komunikacie.

"Otwarcie biura to dla nas ważne, historyczne wydarzenie i zmiana formy działania. Tworzymy centrum rozwojowe, które może dostarczyć rozwiązania technologiczne rodzimemu rynkowi, jak również klientom zagranicznym. Cieszę się również, że prace badawczo-rozwojowe nad uruchomieniem systemu transakcyjnego idą w szybkim tempie i zgodnie z harmonogramem. Przypomnę, że wdrożenie Platformy Transakcyjnej planujemy do końca czerwca 2023 r. Nowa platforma przyniesie wiele korzyści zarówno giełdzie, emitentom, jak i inwestorom" - powiedział prezes Marek Dietl, cytowany w komunikacie.

Umowa na budowę Platformy Transakcyjnej GPW, której koszt szacowany jest na 90 mln zł (dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju sięgnęło 30,27 mln zł), została podpisana w lipcu 2019 r. Powstanie Platformy Transakcyjnej ma przynieść obniżkę kosztów transakcji i wprowadzić nowe funkcjonalności dla uczestników rynku.

System transakcyjny giełdy musi spełniać parametry, być wydajny, szybki i dostosowany do zmieniających się potrzeb rynku. Wykorzystywane technologie muszą charakteryzować się wysokim stopniem niezawodności, zapewniać jak najkrótszy czas między złożeniem zlecenia a potwierdzeniem jego obsługi, gwarantować wysoką odporność na dużą liczbę zleceń, przystosowaniem do przyjmowania i przetwarzania setek milionów komunikatów w ciągu dnia oraz do dużej zmienności obciążenia w czasie.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)