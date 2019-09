Playway miał 16,54 mln zł zysku netto, 23,3 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.



Warszawa, 30.09.2019 (ISBnews) - Playway odnotował 16,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 15,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 23,3 mln zł wobec 18,75 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 32,98 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 26,26 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu 2019 roku grupa prowadziła intensywne działania marketingowe na rzecz gier PC: 'Car Mechanic Simulator 2018' oraz 'Thief Simulator', czego efektem był utrzymanie, przez ten okres, wysokiej sprzedaży obu tytułów. Udane premiery odnotowały: 'Cooking Simulator', 'Uboat' i 'Garden Flipper'. Pierwsze półrocze to również kontynuacja badań potencjału nowych produkcji, oraz wspieranie budowania Steam Wishlist wielu nadchodzących gier z grupy. Zespoły z grupy skupiały się na tworzeniu gier, które mogłyby być wydane w bieżącym roku, a do najważniejszych produkcji zaliczyć trzeba: 'Bum Simulator', 'Car Mechanic 19 Mobile', 'Junkyard Simulator', 'The Beast Inside', 'Deadliest Catch' oraz 'Mr. Prepper'" - czytamy w raporcie.



W I poł. 2019 r. spółka miała 28,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 30,35 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 55,44 mln zł w porównaniu z 38,2 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 31,62 mln zł wobec 8,02 mln zł zysku rok wcześniej.

PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.

(ISBnews)