Nowa strategia Enei uwzględni transformację w odp. na wyzwania klimatyczne



Warszawa, 30.09.2019 (ISBnews) - Enea planuje do końca roku zaprezentować aktualizację strategii, w które nacisk położy na transformację w kierunku dostosowania do obecnych trendów związanych ze zmianami klimatycznymi, poinformował prezes Mirosław Kowalik.

"Pracujemy nad aktualizacją strategii, którą będziemy chcieli zaprezentować do końca tego roku"- powiedział Kowalik podczas konferencji prasowej.

Wskazał, że strategia powinna pozwolić grupie skorzystać z obecnych trendów i wyzwań rynkowych.

"Bardzo mocno będziemy się koncentrowali na transformacji aktywów. Oprócz pipeline inwestycji w OZE, również intensywnie myślimy o gazie" - powiedział także prezes.

Wskazał też, że grupa "będzie robić przymiarki" do większego wykorzystania biomasy.

"Nasza nowa strategia będzie uwzględniała czynniki związane z preferencjami instytucji finansowych co do transformacji - mówimy o pewnej neutralności klimatycznej, różne daty się podaje w tym kierunku. Będziemy chcieli się to tego właściwie przygotować i zaprezentujemy różne opcje i scenariusze w tej kwestii" - wskazał Kowalik.

Kowalik informował w kwietniu, że Enea powinna opublikować zaktualizowaną strategię do końca roku.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

