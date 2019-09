Enea: Plan blisko 2,5 mld zł nakładów inwestycjyjnych w br. niezagrożony



Warszawa, 30.09.2019 (ISBnews) - Kwota blisko 2,5 mld zł nakładów inwestycyjnych Enei w 2019 r. jest niezagrożona, poinformował prezes Mirosław Kowalik. W przyszłości grupa może zwiększać możliwości wydatkowania środków w związku z planowaną transformacją.

"Po I półroczu zrealizowaliśmy 1,05 mld zł nakładów inwestycyjnych. Na dziś nie ma zagrożeń, ryzyk związanych z wykonaniem planu [na cały rok]" - powiedział Kowalik podczas konferencji prasowej.

Dodał, że ten rok grupa chce zamknąć nakładami inwestycyjnymi w wysokości blisko 2,5 mld zł.

"Nakłady finansowe Grupy Enea są dość stabilne, historyczny track record pokazuje, że oprócz zdarzeń jednorazowych to jest poziom zrównoważony, odpowiadający możliwościom grupy kapitałowej. Te możliwości zwiększamy, żeby dokonac transformacji" - wskazał prezes, odnosząc się do przyszłych nakładów.

W marcu Enea podała, że planuje 2 621,1 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2019 roku w porównaniu do 2 306,8 mln zł w roku 2018.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

