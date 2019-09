Jak podał urząd, na razie nie było konieczności sprowadzania turystów przed czasem. "Urząd sukcesywnie opłaca z gwarancji ubezpieczeniowej nieopłacone miejsca hotelowe" - podano.

25 września biuro podróży Neckermann Polska złożyło w urzędzie marszałkowskim oświadczenie o niewypłacalności. Marszałek województwa natychmiast wydał dyspozycję uruchomienia gwarancji ubezpieczeniowych biura.

W momencie złożenia przez biuro oświadczenia o niewypłacalności, poza granicami kraju przebywało 3600 turystów. "W sumie do kraju wróciło już ponad 2100 turystów. Były to powroty planowe" - przekazał w poniedziałek urząd.

W przesłanym komunikacie urząd dodał też, że w poniedziałek zgodnie z planem do kraju wróci ponad 200 osób, które wypoczywały w Grecji. Turyści powrócą do Katowic, Poznania i Warszawy - będą pasażerami trzech lotów czarterowych. Z kolei we wtorek z Grecji do Polski powróci ponad 100 turystów.

Natomiast w weekend - jak zaplanowano do kraju wróciło ponad 1000 turystów przebywających na wakacjach m.in. w Turcji, Egipcie, Hiszpanii, Grecji i we Włoszech.

Jak podał urząd, według informacji przekazanych przez biuro, na sezon jesienno-zimowy sprzedanych zostało ok. 20 tys. wycieczek. "Ci klienci biura podróży powinni kontaktować się bezpośrednio z ubezpieczycielem – firmą Allianz Partners" - przekazał mazowiecki urząd marszałkowski. Zapewnił też, że jest w bieżącym kontakcie z ubezpieczycielem – firmą Allianz Partners.

Poinformował też, że "sytuacja turystów, którzy sygnalizowali problemy w hotelach na tę chwilę wydaje się być ustabilizowana, a pojawiające się incydenty wypraszania turystów z hoteli zostały załagodzone wspólnie ze służbami konsularnymi".

W zeszły piątek władze największego, a zarazem najstarszego biura podróży Thomas Cook, poinformowały, że znalazło się ono na skraju bankructwa. W poniedziałek firma ogłosiła upadłość. W biurach spółki Thomas Cook na całym świecie pracuje 22 tys. osób, z czego 9 tys. w rodzimej Wielkiej Brytanii. Działająca w 16 krajach świata firma obsługiwała 19 mln turystów rocznie. Thomas Cook GMBH było właścicielem 100 proc. udziałów w Neckermann Polska.

