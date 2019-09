DZIEŃ NA FX: FI: Do wyroku TSUE złoty w przedziale 4,37-4,40, a rentowności SPW utrzymają obecne poziomy

Źródło: PAP

Do posiedzenia TSUE dnia 3 października złoty będzie poruszać się w przedziale 4,37-4,40 za euro, a później może się osłabić do 4,45 - uważają ekonomiści. Dochodowość polskich SPW utrzyma obecne poziomy, choć po negatywnej dla banków decyzji Trybunału dojdzie do wzrostów rentowności.