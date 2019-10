MPiT: Transfery społeczne, obniżenie podatków spowodują odbicie wskaźnika PMI



Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Rosnące transfery społeczne i obniżenie podatków zwiększą siłę nabywczą obywateli i staną się impulsem dla konsumpcji, co w niedługim czasie powinno przełożyć się na wzrost popytu krajowego, inwestycje przedsiębiorstw i odbicie wskaźnika PMI dla przemysłu, prognozują analitycy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT).

"We wrześniu wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce - zgodnie z oczekiwaniami rynku - pozostawał poniżej poziomu 50 pkt. Wynik 47,8 pkt. był zbliżony do prognoz i niższy od sierpniowego o 1 pkt. Co ważne, polski przemysł nadal wyjątkowo dobrze radzi sobie ze spowolnieniem w strefie euro. PMI dla strefy euro wyniósł we wrześniu 45,6 pkt wobec 47 pkt w sierpniu, w tym PMI dla Niemiec to zaledwie 41,7 pkt" - czytamy w komentarzu do danych dotyczących PMI za wrzesień.

Według resortu, główne źródło wrześniowego spadku stanowiły nowe zamówienia, a tempo spadku produkcji, aktywności zakupowej oraz poziomu zaległości przyspieszyło. Słabsze wyniki we wrześniu to pokłosie osłabienia popytu przede wszystkim z rynków Europy Zachodniej. Dynamika produkcji przemysłowej w Niemczech oraz Polsce była silnie skorelowana, jednak w ostatnim okresie ten związek jest coraz słabszy, co widać w wynikach polskiego sektora przemysłowego. Sygnał jest widoczny - gospodarka polska po czterech latach jest mniej zależna od naszego zachodniego sąsiada.

"Tymczasem polski przemysł w najbliższej perspektywie wspierać będą rosnące transfery społeczne i obniżenie podatków, które zwiększą siłę nabywczą obywateli i staną się impulsem dla konsumpcji, co w niedługim czasie powinno przełożyć się na wzrost popytu krajowego, inwestycje przedsiębiorstw i odbicie wskaźnika PMI dla przemysłu, podobnie, jak ma to miejsce w Chinach. Pomimo silnej presji wojny handlowej z USA, koniunktura w tamtejszym przemyśle ożywia się właśnie za sprawą wzrostu liczby zamówień krajowych, przy postępującym spadku liczby nowych zleceń z zagranicy" - prognozują analitycy z MPiT.

(ISBnews)