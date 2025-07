Kosiniak-Kamysz spokojny o rekonstrukcję rządu. Koalicja wyjdzie wzmocniona „na drugą połowę meczu”

Podczas wtorkowego spotkania kierownictwa PSL, głos w sprawie rekonstrukcji zabrał aktualny szef ugrupowania - Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślił on, że po zapowiadanej na środę rekonstrukcji, koalicja wyjdzie "wzmocniona na drugą połowę meczu". Co to może dokładnie oznaczać i co czeka w najbliższej przyszłości ludowców?