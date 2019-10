Pharmena miała 5,44 mln zł straty netto, 6,35 mln zł straty EBIT w II kw. 2019



Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Pharmena odnotowała 5,44 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 0,31 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 6,35 mln zł wobec 0,3 mln zł straty rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,11 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 2,73 mln zł rok wcześniej.



W I poł. 2019 r. spółka miała 5,93 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,39 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5,33 mln zł w porównaniu z 6,42 mln zł rok wcześniej.

Spółka podała, że gorsze wyniki finansowe to przede wszystkim efekt niższych przychodów z eksportu, a także większych wydatków na wprowadzenie nowej marki Menavitin na rynek oraz prowadzonych badań nad lekiem.

"W I półroczu bardzo silnie odczuliśmy efekt wysokiej bazy przychodów sprzed roku, przy jednocześnie wyższych kosztach. Spadek przychodów osiągnęliśmy ze względu na istotnie mniejszą ilość zamówień od naszych zagranicznych odbiorców. Obecnie intensywnie pracujemy nad poszerzaniem kanałów dystrybucji. W tym miesiącu rozwinęliśmy współpracę z chińskim dystrybutorem i nasze produkty trafiły na największą internetową platformę sprzedaży w Azji. Na rezultaty Pharmeny wpływ miały także zwiększone wydatki związane z wprowadzeniem nowej marki na rynek oraz koszty badań nad lekiem 1-MNA na modelach zwierzęcych" - powiedział prezes Pharmeny Konrad Palka, cytowany w komunikacie.

W I półroczu tego roku Pharmena prowadziła działania związane z budowaniem dystrybucji suplementów diety 1-MNA. Prowadzono prace projektowe nad kolejnymi produktami z portfolio marki parasolowej Menavitin, które sukcesywnie spółka wprowadzała do sprzedaży. Pharmena rozwija też sprzedaż suplementów diety 1-MNA na rynkach zagranicznych. Spółka planuje w najbliższym czasie wprowadzenie suplementów z linii Menavitin pod własną marką, do sprzedaży na rynkach Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Sprzedaż na tych rynkach będzie się odbywać za pośrednictwem niemieckiej spółki zależnej Menavitin GmbH. Poza rynkiem niemieckim kluczowe dla dystrybucji produktów Pharmeny są m.in. takie kraje jak: Włochy, Francja czy Wielka Brytania. To miejsca, gdzie Grupa w przyszłości zamierza sprzedawać swoje produkty.

"Chcemy się rozwijać w Europie. Potencjalna wartość europejskiego rynku dla suplementów diety 1-MNA to blisko 1,4 mld euro. Zdobycie tam nawet kilku procentowej pozycji dalej nam możliwość generowania znacznie wyższych przychodów ze sprzedaży. W październiku rozpoczynamy prace związane z wprowadzeniem produktów na rynek Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Została już uruchomiona niemiecka strona internetowa marki Menavitin oraz sklep online" - dodał prezes.

Na początku września spółka podpisała z Plexus Ventures umowę na doradztwo strategiczne w sprawie komercjalizacji leku 1-MNA, a także suplementów diety na rynkach Europy.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2019 r. wyniosła 3,92 mln zł wobec 0,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Pharmena to spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. W 2019 r. przeszła na rynek główny GPW z NewConnect, gdzie była notowana od 2008 r.

(ISBnews)