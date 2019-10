Wydłużenie terminu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uzasadniła "pytaniami od zainteresowanych przedsiębiorców, które wpływają do GDDKiA oraz zmianami wprowadzonymi w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)".

Nowy termin dotyczy następujących postępowań przetargowych: montaż barier ochronnych na odcinku autostrady A1 węzeł Rząsawa - węzeł Blachownia wraz z włączeniem autostrady A1 do drogi krajowej DK1 na węźle Rząsawa (O.KA.D-3.2412.61.2019), wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na odcinku autostrady A1 węzeł Rząsawa - węzeł Blachownia wraz z włączeniem autostrady A1 do drogi krajowej DK1 na węźle Rząsawa (O.KA.D-3.2412.62.2019), wykonanie ogrodzenia autostrady A1 węzeł Rząsawa - węzeł Blachownia wraz z włączeniem autostrady A1 do drogi krajowej DK1 na węźle Rząsawa (O.KA.D-3.2412.63.2019).

Według zapowiedzi GDDKiA, 4 października 2019 r. w siedzibie Dyrekcji w Katowicach odbędzie się kolejne spotkanie z potencjalnymi oferentami.

Dyrekcja poinformowała także o postępach na budowie obwodnicy Częstochowy w ciągu trasy A1. W miniony piątek udostępniono kolejny wiadukt umożliwiający ruch lokalny nad ciągiem głównym realizowanej autostrady, a przed weekendem uzyskano pozwolenie na użytkowanie pierwszego wiaduktu drogowego na węźle Częstochowa Jasna Góra w ciągu DK43.

Według komunikatu, jednocześnie prowadzone są intensywne prace budowlane na całym kontrakcie. Układane są kolejne warstwy bitumiczne jezdni oraz nawierzchnia betonowa autostrady. W ramach realizacji obecnego kontraktu ułożono już ok. 153 tysiące m2 nawierzchni betonowej oraz 10 tysięcy ton mieszanki mineralno-asfaltowej. Przed minionym weekendem przy realizacji kontraktu pracowało ponad 850 pracowników, a do budowy wykorzystywano ponad 500 sztuk sprzętu. Trwają prace we wszystkich asortymentach, w tym: humusowanie skarp i pasa rozdziału, układanie warstw konstrukcyjnych na drogach poprzecznych i na dojazdach do obiektów inżynierskich, roboty branżowe, prace brukarskie.

