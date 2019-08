W piątek po południu ma zostać otwarty fragment autostrady A1 od Pyrzowic pod Częstochowę. Przed południem pod Woźnikami (Śląskie) rozpoczęła się z tej okazji uroczystość z udziałem premiera, ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego.

Chodzi o znaczną część budowanej w ostatnich latach autostrady A1 Pyrzowice – Częstochowa. W piątek ruch ma zostać puszczony blisko 33 km trasy od Pyrzowic do węzła Częstochowa – Południe (stara nazwa węzła: Zawodzie). Na tym fragmencie udostępnione będą dwa węzły - Częstochowa Południe oraz Woźniki.

Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odcinek o betonowej nawierzchni jest w pełni funkcjonalny dla wszystkich użytkowników. Ze względu na brak odpowiednich dróg dojazdowych na jego północnym końcu, pojazdy o masie powyżej 12 ton jadące na północ obowiązuje objazd.

Kliknij w mapę, aby powiększyć:

Na najbardziej wysuniętym na północ węźle Częstochowa Południe pojazdy o masie powyżej 12 ton będą mogły zjechać tylko w kierunku zachodnim, na Konopiska. W kierunku wschodnim, na miejskim odcinku drogi wojewódzkiej DW908, obowiązuje zakaz wjazdu dla pojazdów powyżej 12 ton. Dlatego dla takich pojazdów przewidziano objazd od węzła Pyrzowice, przez S1 do węzła Podwarpie i dalej DK1 na północ

W ostatnich kilku latach na terenie woj. śląskiego powstawały m.in. cztery odcinki autostrady A1 Pyrzowice – Częstochowa. Spółki z grupy Strabag wykonały dwa z nich: 17-kilometrowy tzw. odcinek H Zawodzie (bez węzła) - Woźniki (z węzłem) oraz liczący 15 km odcinek I Woźniki – Pyrzowice (bez węzłów). Niespełna 5-kilometrowy odcinek G Blachownia (bez węzła) - Zawodzie (z węzłem) wykonały spółki z grupy Berger Bau.

Przez wiele miesięcy w mediach pojawiały się sygnały o opóźnieniach w realizacji obwodnicy Częstochowy (tzw. odcinek F, ok. 20,3 km plus ok. 1 km włączenia do DK1). Umowę na jego zaprojektowanie i budowę GDDKiA zawarła w październiku 2015 r. z konsorcjum spółek Salini Polska, Salini Impregilo i Todini Costruzioni Generali.

Pod koniec kwietnia br. GDDKiA odstąpiła od umowy z tym wykonawcą - po kierowanych doń wielokrotnych wezwaniach do powrotu na budowę i prowadzenia robót zgodnie z kontraktem. Następnie Dyrekcja uruchomiła procedurę zmierzającą do wyłonienia wykonawcy tzw. prac zabezpieczających - w formule negocjacji bez ogłoszenia.

Umowę na ich wykonanie GDDKiA podpisała z konsorcjum z kluczowym udziałem Strabagu i Budimeksu 24 lipca. Dzień później przekazany został plac budowy. Prace nawierzchniowe ruszyły 31 lipca. W piątek ogłoszono przetarg na prace niezbędne do uzyskania zgody na użytkowanie obwodnicy i udostępnienie jej kierowcom - co ma nastąpić planowo do końca roku.

