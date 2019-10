Moonlit ujawni dwa kolejne większe projekty gier do końca roku



Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - Moonlit Games ujawni do końca roku kolejne dwa większe projekty gier, które dołączą do uaktualnionego harmonogramu wydawniczego obejmującego na teraz łącznie 9 gier i jedną technologię do 2022 r., poinformował wiceprezes Michał Gardeła. W związku z tymi planami spółka nie wyklucza pozyskania dodatkowego finansowania.

"Kolejne dwa nowe tematy podobne, jak 'Model Builder', ale do znacznie szerszego grona, planujemy ujawnić do końca roku. Będą one charakteryzowały się większą od 'Model Builder' uniwersalnością - bliżej 'House Flipper'" - powiedziało Gardeła podczas spotkania z dziennikarzami.

"Model Builder" to najnowszy ogłoszony przez dewelopera tytuł. Teaser został wypuszczony w poniedziałek.

"Wishlista idzie dynamicznie. Możliwe, że przeprowadzimy kampanię na Kickstarter. Zakładamy wydanie na PC do końca 2020, a docelowo na większość platform, w tym VR. Gra będzie miała opcje składania modeli, które pozwolą na elastyczność, co zwiększy potencjał marketingowy. Gra ma naprawdę pozytywny odzew od graczy i myślimy że potężny potencjał sprzedażowy" - dodał wiceprezes.

Podobnie ocenił potencjał "Deadliest Catch" (early access zaplanowany na 14 listopada, orientacyjnie premiera w I kw. 2020 r.), a także "Baikonur". Gry te zostały przez spółkę zakwalifikowane do kategorii premium (największe produkcje spółki z promocją na Steam, które mają pomóc stworzyć własne IP Moonlit na tej platformie w obliczu zmian algorytmów dla promocji nowych projektów.

Wiceprezes dodał, że spółka ma pieniądze na to, co planuje w aktualnym planie wydawniczym. Natomiast zarząd Moonlit może rozważyć pozyskanie dodatkowego finansowania, ponieważ skala nowych projektów może tego wymagać. Według jego słów, jedną z rozważanych opcji mogłaby być "raczej niewielka" emisja.

Moonlit to polski gamingowy software house zamierzający poszerzyć swoją działalność o segment produkcji gier własnych. Zadebiutował na NewConnect w połowie 2019 r.

(ISBnews)