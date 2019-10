Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wzrosła r: r do 8,55 USD: bbl we wrześniu



Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 8,55 USD na baryłce we wrześniu br., w porównaniu do 5,59 USD rok wcześniej oraz 7,15 USD w sierpniu br., podała spółka.

Do kalkulacji marży Grupa Lotos przyjmuje poniższą strukturę uzysków, której przypisano następujące indeksy cenowe: 14,14% benzyna (PRM UNL 10 ppm ARA), 4,24% benzyna surowa (Naphtha CIF NWE), 4,53% LPG (50% Propan FOB NWE, 50% Butan FOB NWE), 49,57% diesel (ULSD 10 ppm CIF NWE), 5,34% paliwo lotnicze (Jet CIF NWE), 18,11% ciężki olej opałowy (HFO 3,5%S ARA ), 4,07% stanowi zużycie własne rafinerii.

Kalkulację marży pomniejszono o szacowany modelowy koszt zużycia gazu ziemnego na przerobioną modelową baryłkę ropy naftowej - obliczany jako iloczyn współczynnika 0,075 oraz notowań indeksu gazu ziemnego z rynku dnia następnego (RDNg) na Towarowej Giełdzie Energii (indeks TGEgasDA) przeliczonego na koszt w USD za MWh (dla danych od początku 2016 roku), podano także.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r.

