W ramach projektu zainicjowanego przez PGE za pośrednictwem funduszu FIZAN Eko-Inwestycje wspólnie z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) pozyskiwane będą kontrakty na dostawę, dzierżawę lub długoterminowy wynajem autobusów elektrycznych. W perspektywie czterech najbliższych lat Autosan ma szansę wyprodukować 1 500 pojazdów elektrycznych.

"Celem porozumienia między spółkami z sektora energetycznego: PGE Polską Grupą Energetyczną, Eneą, Tauron Polska Energia a PGZ i Autosan jest ustalenie zasad współpracy w zakresie elektryfikacji floty pojazdów wykorzystywanych przez spółki energetyczne lub też przedsiębiorstwa z ich grup kapitałowych w działalności operacyjnej przy wytwarzaniu i dystrybucji energii elektrycznej" - czytamy w komunikacie.

"Dzisiejsze porozumienie, mające finalnie doprowadzić do wyprodukowania floty ekologicznych pojazdów specjalnych wpisuje się w naszą strategię dywersyfikacji portfolio oraz rozszerzania oferty skierowanej na rynek cywilny. Współpraca z największymi przedsiębiorstwami z sektora energetyki jest kluczem do wypracowania innowacyjnych rozwiązań o znaczącym potencjale rozwojowym i biznesowym" - skomentował prezes PGZ Witold Słowik, cytowany w komunikacie.

Porozumienie dotyczy produkcji przez Autosan samochodów na rzecz wymiany floty pojazdów specjalnych wykorzystywanych m.in. przez służby monterskie, pogotowia energetyczne i inne zespoły dla tzw. operatorów sieci dystrybucyjnych (OSD) lub spółek z grup kapitałowych PGE, Enei i Tauron. Docelowo może być to nawet po 100 samochodów w ciągu roku dla każdej z firm, które zawarły porozumienie. Całkowity potencjał współpracy operacyjnej oszacowano na 1 500 sztuk pojazdów elektrycznych.

"Jako lider sektora elektroenergetycznego działania na rzecz rozwoju elektromobilności realizujemy w sposób komplementarny. Stawiamy na cały system - od infrastruktury ładowania, poprzez e-carsharing, po sukcesywne uzupełnianie naszej floty o samochody z napędem elektrycznym. Podpisane porozumienie pozwala na uzyskanie efektu synergii pomiędzy wszystkimi największymi grupami energetycznymi w Polsce i wspiera jednocześnie polski przemysł w zakresie produkcji pojazdów elektrycznych" - powiedział prezes PGE Henryk Baranowski.

"Jako lider rozwoju elektromobilności w Polsce przetestowaliśmy już w Katowicach usługę carsharingu w powiązaniu z infrastrukturą do ładowania samochodów elektrycznych. Poza trwającą budową własnej sieci ponad 150 stacji ładowania, Tauron przygotowuje również kompleksową ofertę dla klientów, od projektu i budowy stacji po zarządzanie infrastrukturą wraz z systemami płatniczymi. Teraz, dzięki zawartemu porozumieniu, sprawdzimy, jak pojazdy elektryczne wkomponują się w codzienne funkcjonowanie grupy" - dodał prezes Taurona Filip Grzegorczyk.

Dla sprawnej realizacji zawartego porozumienia strony postanowiły powołać zespół roboczy, którego zadaniem będzie wypracowanie, zgodnie z harmonogramem, ramowego planu działań uwzględniającego gotowość stron do realizacji założonych celów.

"Grupa Enea bierze aktywny udział w działaniach na rzecz rozwoju i budowy infrastruktury e-mobility w Polsce. W rozwoju sektora elektrycznych pojazdów widzimy potencjał nie tylko w kontekście oferowanych rozwiązań dla klientów indywidualnych, ale również wykorzystania pojazdów EV na potrzeby prowadzonej działalności Grupy Enea. W tym zakresie obserwujemy szybki postęp technologiczny, co sprawia, ze takie rozwiązania stają się coraz bardziej atrakcyjne dla przedsiębiorców. Grupa Enea wpisuje się w aktualne trendy rozwojowe obszaru elektromobilności. Potencjał wykorzystania e-aut w gospodarce stałe rośnie, budowany jest ekosystem sprzyjający rozwojowi tego obszaru, dostępne są również fundusze, co powinno być dodatkowym impulsem do zainteresowania tego typu pojazdami na rynku" - wskazał prezes Enei Mirosław Kowalik.

"Możliwości produkcyjne mamy bardzo duże, kilkaset autobusów rocznie, a już pracujemy nad kolejną wersją autobusu elektrycznego. Warto także dodać, że już w tym roku wyniki spółki są bardzo dobre, a przyszły rok chcemy zakończyć z kilkumilionowym zyskiem" - powiedział prezes Autosana Eugeniusz Szymonik podczas uroczystości podpisania porozumienia.

W ramach projektu zainicjowanego przez PGE za pośrednictwem funduszu FIZAN Eko-Inwestycje wspólnie z ARP pozyskiwane będą kontrakty na dostawę, dzierżawę lub długoterminowy wynajem autobusów elektrycznych. Partnerzy planują wspólnie koordynować proces produkcyjny realizowany przez polskie firmy z branży, m.in. Autosan. Rozpoczęta współpraca to krok w stronę wymiany taboru jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych m.in. do transportu uczniów do szkół, podano także.

Jak podkreśliło ARP, strony planują współpracę o charakterze strategicznym oraz wspólne zaangażowanie finansowe. Wieloletnie doświadczenie w realizacji przedsięwzięć przemysłowych o dużym stopniu złożoności i innowacyjności (ARP) oraz skomplikowanych przedsięwzięć inwestycyjnych (TFI Energia, zarządzający FIZAN Eko-inwestycje) pozwolą na sprawne przeprowadzenie procesu oraz osiągnięcie założonych celów, wskazano w komunikacie.

"Podpisanie dzisiaj porozumienie to kolejny krok, który pozwoli nam nie tylko wejść w strategiczny obszar transportu publicznego, ale również zapewni bezpieczny i ekologiczny transport do szkoły. Konsekwentnie budujemy polski potencjał produkcyjny w elektromobilności" - powiedział wiceprezes ARP Dariusz Śliwowski.

Polska Grupa Zbrojeniowa to lider polskiego przemysłu i jeden z największych koncernów obronnych w Europie. Skupia ponad 60 spółek (branże: obronna, stoczniowa, nowych technologii), osiągając roczne przychody na poziomie 5 mld zł.

Grupa PGE wytwarza 43 proc. produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42 proc.) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9 proc. krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40 proc. powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25 proc. klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30 proc. odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,1 mld zł w 2018 r.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20 proc. powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 12,67 mld zł w 2018 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) to spółka Skarbu Państwa, działająca w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Od początku działalności (1991 r.) odpowiada na najważniejsze potrzeby polskiej gospodarki. W okresie transformacji ARP S.A. uratowała tysiące miejsc pracy, unowocześniając duże i średnie przedsiębiorstwa. Portfel spółek ARP S.A. obejmuje m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorach: budowlanym, energetycznym, elektromaszynowym, a także w obszarze wzornictwa przemysłowego czy innowacji. ARP S.A. zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi: SSE Euro-Park Mielec oraz TSSE Euro-Park Wisłosan. Siedziba główna ARP S.A. znajduje się w Warszawie. Agencja ma również oddziały w Katowicach, Mielcu oraz Tarnobrzegu, biura w Radomiu i Wrocławiu.

