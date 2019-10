Panattoni wynajmie firmie InPost ok. 21 tys. m2 w 4 centrach dystrybucyjnych



Warszawa, 03.10.2019 (ISBnews) - Panattoni Europe wynajmie firmie InPost ponad 21 000 m2 powierzchni w czterech centrach dystrybucyjnych - w Toruniu, w Bydgoszczy, w Szczecinie i w Opolu, podała spółka. Na wynajętych przez InPost powierzchniach znajdą się sortownie obsługujące rosnącą liczbę Paczkomatów InPost i usług InPost Kurier. Rozpoczęcie prac magazynów przeładunkowych planowane jest na I kwartał 2020 roku.

Panattoni Europe od dwóch lat realizuje ekspansję branży magazynowej, inwestując na rynkach wschodzących. Należą do nich m.in. Toruń, Bydgoszcz, Szczecin i Opole, a dostęp do nowoczesnych powierzchni magazynowych w tych regionach wspiera rozwój m.in. branży operatorów logistycznych. Potwierdza to firma InPost, która wynajęła 21 000 m2 - po ok. 5 000 m2, w tym po ok. 700 m2 na biura - w ramach czterech centrów dystrybucyjnych dewelopera - Panattoni Park Toruń II, Panattoni Park Bydgoszcz II, Panattoni Park Szczecin II oraz Panattoni Park Opole. To tu powstaną nowoczesne sortownie obsługujące Paczkomaty InPost i usługi InPost Kurier, dzięki którym firma będzie mogła szybciej obsługiwać rosnące wolumeny dystrybuowanych przesyłek, podano.

"W pracy z ogromnym wolumenem przesyłek bardzo istotna jest sprawna obsługa i wydajność operacyjna centrów dystrybucyjnych. Nowe sortownie spełniają nasze bardzo wysokie wymagania - zarówno w aspekcie lokalizacji i skomunikowania z głównymi arteriami drogowymi, jak też odpowiedniej liczby doków i wiat kurierskich. Kolejne 4 centra logistyczne znacznie zwiększą naszą wydajność w aż trzech województwach: kujawsko-pomorskim, opolskim oraz zachodniopomorskim" - powiedział prezes InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

"Możliwość podjęcia współpracy w tych regionach z partnerem takim, jak InPost to dla nas bardzo ważny sygnał. Dowodzi on, że nasze plany inwestycyjne spełniają oczekiwania czołowych podmiotów branży logistycznej w Polsce. Mowa tu przecież o współpracy z dynamicznie rozwijającym się operatorem logistycznym nie w jednej, a w czterech wschodzących lokalizacjach. Jako deweloper powierzchni przemysłowych pierwsi dostrzegliśmy potencjał drzemiący w Toruniu, Szczecinie, czy Bydgoszczy i Opolu, a dziś to myślenie procentuje, czego najlepszym dowodem jest nasza współpraca z InPost" - dodała Managing Director Panattoni Europe Dorota Jagodzińska.

Wydajność operacyjna to główna zaleta wynajętych przez InPost powierzchni. Wszystkie obiekty dostosowano pod operacje cross-dockingu przez zaplanowanie odpowiedniej liczby doków i wiat kurierskich. W Bydgoszczy, Szczecinie i Opolu mogą być jednocześnie obsłużone 4 TIR-y oraz ok. 115 busów kurierskich. W lokalizacji toruńskiej w sortowni operować może w tym samym czasie 10 TIR-ów i 137 busów kurierskich. Wszystkie obiekty to magazyny klasy A, spełniające wymogi certyfikacji wielokryterialnej budynków typu BREEAM, wskazano również.

Panattoni Europe jest częścią Panattoni Development Company, jednego z największych deweloperów powierzchni przemysłowych na świecie.

InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce. W 2018 r. InPost dostarczył ponad 86 mln przesyłek, czyli o 52,5% więcej niż rok wcześniej. Dostawy za pośrednictwem Paczkomatów wzrosły o 56,3%, a przez Kuriera InPost o 45,5%.

(ISBnews)