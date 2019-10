Echo Investment sprzedało 128 mieszkań i przekazało 361 we wrześniu



Warszawa, 03.10.2019 (ISBnews) - Echo Investment sprzedało 128 mieszkań we wrześniu br. wobec 64 rok wcześniej, a przekazało klientom 361 mieszkań wobec 51 we wrześniu 2018 r., podała spółka.

W III kw. spółka sprzedała 295 mieszkań (rok wcześniej 163), a od początku roku 937 (716 rok wcześniej).

Przekazania sięgnęły 515 szt. w III kw. (228 rok wcześniej) i 592 od początku 2019 r. (w porównaniu do 405 mieszkań przekazanych klientom w analogicznym okresie 2018 r.), podano także.

"Razem z całym zespołem jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do pracy w czwartym kwartale. Echo Investment jest na dobrej drodze do osiągnięcia rocznego celu, który zakłada sprzedaż 1,3 tys. mieszkań. Od początku roku, zgodnie z planem, uzupełniliśmy ofertę o blisko 1,2 tys. mieszkań w interesujących i dobrze zaplanowanych projektach, które zostały dobrze przyjęte przez klientów. Mamy apetyt na wzmacnianie naszej pozycji rynkowej, dlatego w najbliższych tygodniach oferta zostanie powiększona o kolejne atrakcyjne inwestycje. Myśląc o rozwoju biznesu w przyszłości, naszym priorytetem są zakupy działek pod projekty mieszkaniowe" - skomentował członek zarządu Echo Investment Waldemar Olbryk, cytowany w komunikacie.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW.

