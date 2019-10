PKP SA: Koleje Śląskie i Koleje Małopolskie dołączyły do Wspólnego Biletu



Warszawa, 03.10.2019 (ISBnews) - Koleje Śląskie i Koleje Małopolskie dołączyły do Wspólnego Biletu, podały PKP SA.

"We Wspólnym Bilecie, dostępnym dla pasażerów od grudnia 2018 roku, uczestniczą: PKP Intercity, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, Przewozy Regionalne (POLREGIO), Koleje Mazowieckie, Koleje Wielkopolskie, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, a od niedawna również Koleje Małopolskie i Koleje Śląskie. Wspólny Bilet jest dostępny we wszystkich okienkach kasowych przewoźników uczestniczących we wspólnej inicjatywie, a na podróże pociągami części przewoźników także przez Internet, w systemie BILKOM" - czytamy w komunikacie.

Dzięki Wspólnemu Biletowi pasażerowie kolei w Polsce mogą kupić w jednym okienku bilet na podróż, w trakcie której przesiadają się do pociągów innych przewoźników, niezależnie od trasy przejazdu. Cena za przejazd wyliczana jest w oparciu o jedną, nową taryfę. Oznacza to dodatkowo oszczędność w kosztach podróży, przypomniano w materiale.

"Koleją podróżuje więcej pasażerów, którzy są coraz bardziej zadowoleni z komfortu podróży pociągami. Podróżni oczekują od przewoźników nie tylko nowoczesnych i dobrze wyposażonych pociągów, lecz także rozwiązań podnoszących jakość usług kolejowych i przyjaznej, dobrze skonstruowanej oferty. Wspólny Bilet jest właśnie wyjściem naprzeciw tym oczekiwaniom" - skomentował wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, cytowany w komunikacie.

"Wspólny Bilet to usługa, która łączy polską kolej. To również projekt pionierski, gdyż nikt przed nami nie wyszedł z taką propozycją współpracy do przewoźników i z taką ofertą do pasażerów. A na ich zadowoleniu i komforcie podróży zależy nam przede wszystkim. Gdy Wspólny Bilet startował w grudniu 2018 roku nie mieliśmy wątpliwości w słuszność i innowacyjność tego projektu. Dziś to się potwierdza" - dodał prezes PKP Krzysztof Mamiński.

Podstawą Wspólnego Biletu jest jedna taryfa obowiązująca u wszystkich przewoźników kolejowych, którzy wprowadzili tę ofertę. Taryfa ma charakter degresywny, co oznacza, że sposób naliczenia ceny biletu opiera się na prostej zasadzie: "im dalej jedziesz, tym mniej płacisz za kolejne kilometry pokonywanej trasy". Inicjatorem wdrożenia Wspólnego Biletu było Ministerstwo Infrastruktury, a od strony technicznej za jego przygotowanie odpowiedzialna jest spółka PKP Informatyka, która zintegrowała proces sprzedaży biletów, przypomniano także.

"Spółka PKP Intercity podjęła jeszcze jedną inicjatywę mając na uwadze korzyści pasażerów i ułatwienia im podróży. Niedawno narodowy przewoźnik wprowadził wzajemną sprzedaż biletów z Kolejami Śląskimi i Kolejami Małopolskimi. Tym samym w kasach PKP Intercity można kupić bilety na przejazdy pociągami Kolei Śląskich lub Kolei Małopolskich, a w kasach tych samorządowych przewoźników pasażerowie kupią bilety na podróże dalekobieżne realizowane przez PKP Intercity" - czytamy dalej w komunikacie.

(ISBnews)