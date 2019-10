"Już niedługo do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a później również na platformie zakupowej GDDKiA, trafi pierwszy z przetargów na realizację drogi ekspresowej S1 w województwie śląskim. Chodzi o odcinki pomiędzy Mysłowicami i Bielsko Białą (łączna długość ok. 40 km) oraz pomiędzy Podwarpiem i Dąbrową Górniczą (ok. 8 km). Na przełomie roku ogłosimy jeszcze przetarg na obwodnicę Oświęcimia łączącą się z S1 (ok. 9 km). Przypomnijmy, że w końcowej fazie jest kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotycząca S1 Przybędza - Milówka, a na odcinku Pyrzowice - Podwarpie trwa budowa drugiej jezdni. Realizacja tych wszystkich odcinków pozwoli na ukończenie całego ciągu S1" - czytamy w komunikacie.



"Z kolei połączenie Świnoujścia z południową granicą umożliwi realizacja 33 km drogi ekspresowej S3 pomiędzy Świnoujściem a Troszynem. To kolejne z przetargów, jakie ogłosimy do końca roku. Przypomnijmy, że trwa realizacja odcinków pomiędzy Brzozowem i Miękowem na północ od Goleniowa, weryfikujemy oferty na dokończenie budowy w okolicy Lubina, a projektanci pracują nad dokumentacją dla odcinków S3 od Bolkowa do granicy z Czechami" - czytamy dalej.



GDDKiA zapowiada, że jeszcze w tym roku dojedziemy S7 z Grójca do granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego. "Na wyłonienie wykonawcy odcinka od granicy województw do Miechowa trwa już przetarg, a do połączenia się z realizowanym już odcinkiem od Szczepanowic do Widomej brakuje nieco ponad 5-kilometrowego odcinka Miechów - Szczepanowice. To kolejny na liście naszych działań, którego realizacja przybliży obecną i historyczną stolicę Polski" - wskazano w komunikacie.



"Wykonawcy S19 pomiędzy Lublinem i Rzeszowem już pracują, a my rozpoczniemy poszukiwanie kolejnych, na odcinki od Białegostoku do granicy województw podlaskiego i mazowieckiego. To w sumie blisko 114 km tej trasy i dodatkowo 2 km drogi S8 w pobliżu Białegostoku oraz blisko 20 km nowych odcinków DK65 i 66" - czytamy także.



Dyrekcja poinformowała też, że jeszcze w tym roku ogłosi przetarg na wyłonienie wykonawcy kolejnego fragmentu S17, od węzła Drewnica na istniejącej S8 do węzła Ząbki, o długości niespełna 4 km. "Tym samym do domknięcia Warszawskiego Węzła Transportowego pozostanie tylko 10-kilometrowy odcinek pomiędzy węzłami Ząbki i Zakręt. Przypomnijmy, że w budowie jest Południowa Obwodnica Warszawy w ciągu S2 oraz odcinek S17 od węzła Zakręt do węzła Lubelska. Na przedłużeniu S17 w kierunku Lublina w tym roku oddaliśmy do użytku cztery odcinki od Garwolina do Kurowa o łącznej długości prawie 59 km. Przed końcem roku oddamy jeszcze 13 km, a w przyszłym kolejne prawie 26 km od węzła Lubelska do końca obwodnicy Kołbieli" - zakończono w materiale.