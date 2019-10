Prezes Zarządu PLL Lot Rafał Milczarski, który przybył do Stanów Zjednoczonych m.in. z okazji nowojorskiej edycji „Kongresu 60 milionów”, określił piątkowe oświadczenie prezydenta Donalda Trumpa w sprawie wiz jako zapowiedź, że Polska spełniła wymóg osiągnięcia poziomu odmów wiz poniżej trzech procent. Uznał to za sukces wszystkich, którzy się zaangażowali w ten proces.

„Chciałbym przy tej okazji podziękować wszystkim naszym pasażerom, wszystkim firmom, które współpracowały z Lotem w akcji +Bez wiz do USA+, której byliśmy inicjatorami, organizatorami i koordynatorami. Zaangażowało się w to bardzo dużo polskich, ale również amerykańskich firm” – powiedział PAP Milczarski.

Wyjaśnił, że Mastercard, czy Boeing koordynowały akcję delegowania ich polskich pracowników ubiegających się o wizy. Przewidywał, że po zniesieniu wymogu wizowego wzrośnie istotnie zainteresowanie podróżowaniem do USA w celach turystycznych, ponieważ będzie to łatwiejsze.

Według Milczarskiego zniesienie obowiązku wizowego będzie miało zdecydowanie pozytywny wpływ na rozwój PLL Lot w kierunkach transatlantyckich.

„Odczarowaliśmy, zlikwidowaliśmy pewną barierę. Bardzo wiele osób w Polsce było zniechęconych tym, że muszą występować o wizę. Jeszcze od czasów komunizmu był to proces ogarnięty nimbem niepewności. Także odpowiadanie na różnego rodzaju pytania co się ma, gdzie się pracuje (…) nie było zbyt przyjemne. Bardzo się cieszę, że tego już nie będzie” – mówił szef Lot.

Adrian Kubicki, który od ponad dwóch lat był inicjatorem i koordynatorem koalicji „Bez wiz do USA”, uwydatniał znaczenie jej starań, aby Polska mogła spełnić związane z tym wymogi.

„Bardzo doceniamy tempo działania administracji amerykańskiej, przychylność, która powoduje, że kolejne akty na drodze do wejścia Polski do ruchu bezwizowego są podpisywane. Pamiętajmy jednak, że konieczne było w tym celu spełnienie kryteriów, w tym najważniejszego, czyli obniżenia odsetka odmów poniżej trzech procent” – powiedział w rozmowie z PAP Kubicki, który obecnie pełni funkcję dyrektora Instytutu Kultury Polskiej w USA.

Przypomniał, że dzięki PLL Lot, fundacji „Teraz Polska”, Fundacji Imienia Cichociemnych, Instytutowi Myśli Schumana, fundacji „Polska innowacyjna” i Mastercard powstała koalicja, która zaczęła walczyć, żeby o wizy starali się ci Polacy, którzy mieli szanse ich dostania. Prowadziło to do zwiększenia odsetka pozytywnych aplikacji. Jednocześnie wszczęto kampanię informacyjną wzywającą, aby w przypadkach wątpliwych nie zabiegać o wizy i obniżać w ten sposób odsetek odmów.

„Po roku naszej kampanii zeszliśmy z poziomu niespełna sześciu punktów procentowych do poniżej czterech. W następnym roku udało się nam zejść poniżej bariery trzech proc. Nie znamy jeszcze dokładnie ostatecznej liczby, ale wiemy, że oscyluje ona w okolicy 2,8 proc. Dzięki temu jesteśmy na drodze administracyjnej, żeby wizy zostały zniesione” - wyjaśnił.

Zauważył też, że przy całej wdzięczności dla wszystkich, którzy brali udział w tym procesie, nasi rodacy mogą też być dumni z samych siebie. Polska pokazała, zaznaczył, że nie trzeba było uciekać się do aktu wyjątkowego, ale dowiodła, że zasługuje, aby się w ruchu bezwizowym znaleźć.

Zadowolenie z decyzji o zniesieniu wiz wyraził będący z wizytą w Nowym Jorku Marek Michalski – profesor George Washington University w Waszyngtonie.

„Mój mieszkający w Polsce brat Janusz i kilka innych osób w rodzinie mówiło, że zaczną znowu przyjeżdżać do Ameryki, ale dopiero po zniesieniu wiz. Polska jest jednym z najważniejszych sojuszników USA, a do tej pory była traktowana jako drugorzędny partner. Donald Trump ma biznesowe podejście do życia i więcej robi, niż obiecuje, że zrobi. Należą mu się za to słowa uznania” - powiedział PAP Michalski.

Polonijny działacz Grzegorz Worwa wskazał na tempo, w jakim prezydent Trump zapowiedział przyjęcie Polski do „prestiżowego klubu” państw zaliczonych do ruchu bezwizowego. Podkreślił, że dopiero 30 września skończył się rok budżetowy po którym oblicza się odsetek odmów, a przywódca amerykański już nominował Polskę do ruchu bezwizowego. Jak przypomniał, rezultaty poprzedniego roku fiskalnego były dostępne dopiero w lutym 2019 roku.

„Zniesienie wiz będzie wspaniałym prezentem dla naszych rodzin mieszkających po obu stronach Atlantyku. Ułatwi życie wszystkim tym Polakom, którzy z niespodziewanych przyczyn, czy w celach biznesowych muszą lub chcieliby pilnie przybyć do USA” – ocenił Worwa.

