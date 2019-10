Według piątkowego sondażu firmy Eurosondagem dla lizbońskiego tygodnika "So" PS z poparciem 38,8 proc. może mieć w jednoizbowym 230-osobowym Zgromadzeniu Republiki od 109 do 117 mandatów. Dotychczas miała ich 86. Badanie to daje nadzieję PS na uzyskanie samodzielnej większości w parlamencie.

Partia Socjaldemokratyczna (PSD) z 25,5-procentowym poparciem może liczyć na 68-76 mandatów. Centroprawicowe ugrupowanie miało ich w kończącej się kadencji parlamentu 89.

Przeprowadzony dzień wcześniej sondaż spółki Intercampus także dowodził, że nowy parlament zdominują ugrupowania lewicowe, w tym partie radykalne, takie jak Komunistyczna Partia Portugalii (PCP) i Blok Lewicy (BE). Startujący w bloku o nazwie CDU komuniści mogą wspólnie z Zielonymi liczyć na 8 proc. poparcia dla swojego sojuszu wyborczego. Da im to 16 mandatów, czyli o jeden więcej niż aktualnie.

W ostatnim głosowaniu do parlamentu w 2015 r. Partia Socjalistyczna przegrała wybory, ale doszła do władzy, gdyż wspólnemu blokowi socjaldemokratów i chadeków nie udało się zdobyć wotum zaufania dla gabinetu Pedra Passosa Coelho. Po zaledwie miesiącu sprawowania władzy przez swój drugi rząd lider socjaldemokratów podał się do dymisji, a prezydent Anibal Cavaco Silva powierzył Coscie misję utworzenia rządu.

