The Netherlands zamiast Holland - Holandię czeka rebranding

Źródło: PAP

"Krajowy rebranding" przygotowuje rząd holenderski, który chce, by kraj po angielsku był odtąd określany jako The Netherlands, a nie Holland. Ma to nie tylko ujednolicić nazewnictwo podczas międzynarodowych wydarzeń, ale też zmienić postrzeganie kraju.