BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe wzrósł do 16% we wrześniu



Warszawa, 07.10.2019 (ISBnews) - Wartość BIK Indeksu - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks - PKM), który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych, wyniosła 16% we wrześniu. Oznacza to, że we wrześniu 2019 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 16% r/r.

"We wrześniu 2019 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 35,8 tys. klientów w porównaniu do 31,97 tys. rok wcześniej - jest to wzrost o 12%. Warto odnotować, że w sierpniu br. takich klientów było 35,1 tys., czyli o 2% mniej niż we wrześniu" - czytamy w komunikacie.

Średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego we wrześniu 2019 r. wyniosła 278,3 tys. zł.

"Wrześniowa wartość indeksu jest o 2,3 pkt proc. wyższa od wartości z sierpnia. We wrześniu zeszłego roku wartość Indeksu wynosiła aż 23,4%. Na obecną jego wartość +16%, wpływa zarówno wzrost liczby osób wnioskujących o kredyt, jak i wzrost o 9% średniej wartości wnioskowanego kredytu w okresie wrzesień 2019 r. - wrzesień 2018 r. Nadal utrzymuje się więc wysoki popyt na finansowanie nieruchomości kredytem bankowym. W dziewięciu miesiącach 2019 r. łącznie 346,26 tys. osób wnioskowało o kredyt mieszkaniowy. W porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku jest to więcej o 18,8 tys., czyli o 5,7%" - powiedział główny analityk Biura Informacji Kredytowej Waldemar Rogowski, cytowany w materiale.

(ISBnews)